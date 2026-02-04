La Sociedad de Inmunología cree que el repunte de sarampión no justifica alarmismo, pero pide reforzar la vacunación

La resistencia y las dudas ante las vacunas, identificadas principalmente entre menores de 30 años y padres con hijos menores de 15, han sido resaltadas como un factor que contribuye al reciente incremento de casos de sarampión en España, según reportó el Comité de Expertos en Vacunas de la Sociedad Española de Inmunología. Este comité señaló que, si bien el aumento de diagnósticos ha provocado que la Organización Mundial de la Salud retire a España su estatus de país libre de sarampión, tal circunstancia no debe suscitar alarmismo. En cambio, los expertos subrayaron la urgencia de revisar y fortalecer las estrategias en vacunación, con especial atención a la administración de la segunda dosis de la vacuna.

Además, el medio confirmó que las coberturas vacunales en España, hasta el momento, presentan niveles generalmente altos. La cobertura nacional para la primera dosis de la vacuna contra el sarampión alcanza un 97,3 por ciento, mientras que la segunda dosis se sitúa en 93,8 por ciento. Esta última cifra se queda por debajo del umbral óptimo del 95 por ciento, necesario según recomendaciones internacionales para que la enfermedad no recupere su capacidad de propagación.

La Sociedad Española de Inmunología explicó que el repunte de los contagios en España y en el resto de Europa está relacionado con factores específicos, de acuerdo con los datos recogidos. Entre estos factores, identificaron el estancamiento e incluso descenso de las tasas de vacunación después de la pandemia de COVID-19, el incremento de movilidad internacional con casos importados y la existencia de grupos poblacionales con menos acceso o baja adherencia a las campañas de vacunación. A estos motivos se suman los movimientos que rechazan las vacunas, los cuales, según consignó la Sociedad, tienen una repercusión limitada en el país.

De acuerdo con el estudio publicado en 2025 sobre rechazo y reticencia vacunal, recogido por el comité, tres de cada diez personas consultadas manifestaron alguna duda con respecto a la inmunización, mostrando una mayor prevalencia de escepticismo entre jóvenes y padres. Para responder a este escenario, la Sociedad consideró que resulta prioritario reforzar las coberturas de vacunación en todas las comunidades autónomas, asegurando la aplicación completa de las dos dosis de la vacuna contra el sarampión.

El Comité remarcó la importancia de abordar de forma proactiva la identificación de zonas o grupos con menores tasas de cobertura vacunal y de diseñar estrategias específicas para reducir la cantidad de personas susceptibles al contagio. Entre las medidas sugeridas por la Sociedad y señaladas por el medio se encuentra el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de la capacidad de respuesta ante la aparición de casos y brotes, así como la promoción de mensajes transparentes y respaldados por la evidencia científica para recuperar la confianza de la población en la inmunización.

Además, el comité puso a disposición del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias su colaboración para analizar la situación epidemiológica, diseñar estrategias que permitan recuperar el estatus de país libre de sarampión y garantizar la elaboración de mensajes coherentes y apoyados en datos científicos. En este contexto, la Sociedad recordó que la mejor manera de proteger a la población y evitar la reaparición de cadenas sostenidas de transmisión del virus es mantener coberturas de inmunización elevadas y homogéneas, en estrecha coordinación entre especialistas, sociedades científicas y organismos de salud pública.

Los expertos recordaron, según informó el medio, que el sarampión constituye una enfermedad que puede prevenirse en su totalidad mediante la aplicación de la vacuna. Aunque el incremento actual de casos demanda atención y refuerzo de la vigilancia, la Sociedad Española de Inmunología reiteró que los datos no justifican el alarmismo, e insistió en la necesidad de garantizar la adecuada cobertura vacunal, en especial de la segunda dosis, para frenar el avance de la enfermedad y retornar a los estándares recomendados de control.