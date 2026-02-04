Elisa Mouliaá retira la demanda contra Íñigo Errejón: "No puedo continuar con esto sola"

Elisa Mouliaá expresó que después de un año de trámites legales y presiones, ha decidido poner fin a su acusación como particular en la denuncia contra Íñigo Errejón, aludiendo a su salud mental y la falta de respaldo de otras presuntas víctimas. Según información publicada por El Mundo, la actriz comunicó a los medios que no puede continuar el proceso de manera solitaria. El caso judicial, no obstante, seguirá en trámite en la Audiencia Provincial y cuenta aún con la actuación de la acusación popular.

De acuerdo con El Mundo, Mouliaá había presentado la denuncia en nombre de más de diez mujeres, quienes según la propia actriz no pudieron dar la cara públicamente, y sostuvo que su papel había sido hacer que los hechos fueran reconocidos y aclarados. En sus declaraciones ante las cámaras, Mouliaá enfatizó que su objetivo fue sacar a la luz la existencia de los hechos, para después poder retirarse y buscar tranquilidad y paz en su vida personal. Mouliaá agradeció a quienes la han apoyado durante el proceso y transmitió un mensaje de ánimo para que las mujeres continúen denunciando situaciones de abuso.

La denuncia contra el político Íñigo Errejón por supuesta agresión sexual ha estado rodeada de atención mediática y tensiones marcadas. Según explicó la actriz ante El Mundo, se ha sentido agotada por la presión social y mediática derivada del caso, y señaló que su retiro es una decisión individual y personal. Añadió que se enfrentó incluso a la voluntad de su propio despacho de abogados, quienes no compartían plenamente su decisión de dar un paso al costado en este momento, pero reiteró que la retirada responde a la necesidad de proteger su bienestar mental y su vida cotidiana.

El proceso judicial continuará, ahora en manos de la Audiencia Provincial y de la acusación popular, instancia que todavía representa a los intereses de las denunciantes en el caso. Según detalló Mouliaá y tal como consignó El Mundo, la Fiscalía se retiró del procedimiento, alegando que se trata de un órgano vinculado al Gobierno, por lo que su participación dejó de ser un factor en el desarrollo de la causa. En contraste, la acusación popular ha anunciado su intención de proseguir con las acciones legales, a la espera de la determinación de la Audiencia respecto a la continuación o cierre del procedimiento.

A lo largo de sus declaraciones, recogidas por El Mundo, Mouliaá insistió en que su salida del proceso se basa en un análisis profundo de los pros y los contras. Consideró que su exposición pública y la falta de acompañamiento de otras afectadas fueron determinantes para su decisión, así como el coste personal que ha supuesto para su bienestar. “Yo no puedo continuar con esto sola, son más de 10 víctimas, y yo ya creo que bastante he hecho dando la cara”, sostuvo ante los medios en palabras que recogió el citado diario.

En su intervención final, la actriz reiteró su agradecimiento a las personas que la han apoyado durante lo que calificó como un proceso doloroso, animando a otras mujeres a denunciar situaciones de abuso y subrayando la necesidad de que la lucha contra la injusticia continúe más allá de su participación directa en este caso.