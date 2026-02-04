Agencias

El Manchester City elimina al vigente campeón y retará al Arsenal en la final de la Carabao Cup

El Manchester City ha ganado este miércoles por 3-1 al Newcastle United en la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup, corroborando el 0-2 de la ida y accediendo al partido definitivo por el título, donde los pupilos de Pep Guardiola se medirán contra el Arsenal FC.

Un día después del billete conseguido por los 'gunners' para la final, dejando en la cuneta al Chelsea, esta Copa de la Liga inglesa buscaba sobre el césped del Etihad Stadium al segundo inquilino de su cita definitiva, que se celebrará el próximo 22 de marzo en el Estadio de Wembley (Londres).

Para llegar a ese compromiso, el Manchester City evitó sustos y a la media hora ya iba ganando con un doblete de Omar Marmoush y un tanto de Tijjani Reijnders, éste último remachando dentro del área rival un balón suelto después de una jugada de Antoine Semenyo por la banda derecha.

El gol de Anthony Elanga en el minuto 62 tan solo maquilló el marcador, ya que las 'urracas' dijeron adiós a esta competición copera, donde la pasada temporada brillaron haciéndose con el título y rompiendo una racha sin conquistar ningún torneo doméstico que duraba 70 años.

