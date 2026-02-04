Diego Pablo Simeone: "Estoy contento con la plantilla, creo en ella"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este miércoles que está "contento con la plantilla" que cuenta tras la incorporación de "tres jugadores importantes" en el último día de mercado invernal que espera que sumen lo antes posible para "terminar la temporada de la mejor manera", empezando por la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre ante el Real Betis, un equipo que "juega bien al fútbol" y frente al que deben "estar preparados para los distintos planes" que puedan ofrecer los verdiblancos.

"Lo que en realidad pienso es que somos los que somos y vamos para adelante con toda la energía que vamos a tener porque creo en la plantilla que tengo. Tenemos un equipo que está jugando bien, necesita mejorar claramente en varias cosas, pero estoy contento con la plantilla", explicó Simeone en la rueda de prensa previa al enfrentamiento copero en La Cartuja de Sevilla.

En esa línea, el técnico argentino destacó que en la entidad todos van en la misma línea buscando "lo mejor para el Atlético de Madrid". "Es normal que cuando está el mercado siempre hay sensación de distintos pensamientos y distintas formas de ver, y la prensa obviamente está siempre al tanto para generar cualquier polémica que se pueda percibir, pero la realidad es que aquí estamos todos a una línea", aseveró el argentino.

El preparador 'colchonero' valoró los primeros entrenamientos de Ademola Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, "tres jugadores importantes". "Obviamente, les vamos a necesitar y trabajaremos en conjunto para terminar la temporada de la mejor manera", afirmó.

"Lookman se incorporó con los chicos y se nota su fortaleza física, su velocidad, su cambio de juego, su potencia en los tramos finales del campo. Esperemos que nos pueda ayudar de la manera que él cree y que se junten sociedades importantes para el bien del equipo, que de eso se trata el juntar buenos jugadores", manifestó del delantero.

Sobre Vargas y Mendoza, recordó que "son dos chicos que desde su lugar vienen evolucionando". "Está claro que condiciones tienen para llegar al Atlético de Madrid y esperemos poder ayudarles para que sean mejores y que evidentemente todo ese proceso que normalmente puede aparecer sea el menor tiempo posible", señaló acerca de las otras dos llegadas.

Y la primera oportunidad para debutar con la entidad rojiblanca será este jueves en la Copa en el enfrentamiento frente al Real Betis, que será "duro y difícil" porque el equipo verdiblanco "juega bien al fútbol". "Uno imagina en la previa, en el análisis y en la charla con los futbolistas una idea, y después se puede pensar que queremos quitarle la pelota y ellos no te dejan. Puedes imaginar atacarle al contragolpe y ellos se cierran atrás, es todo siempre una imaginación. Así que tenemos que estar preparados para los distintos planes que puedan aparecer", comentó.

Finalmente, Simeone confirmó el regreso a la convocatoria del francés Antoine Griezmann, tras lesión. "Ya sabemos todo lo que es Antoine para nosotros, no hace falta seguir hablando de todo lo que siempre hemos hablado de él. Le necesitamos 60-90 minutos o lo que el equipo pida. Está bien, se recuperó, le necesitamos y ojalá que si le toca empezar, lo haga de la mejor manera, y si le toca salir un rato, que lo haga de la mejor manera", sentenció.