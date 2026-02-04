Carolina Marín se somete a una nueva operación en el menisco de la rodilla derecha

El equipo médico que atiende a Carolina Marín evaluó que el periodo de recuperación tras la intervención en la rodilla derecha podría permitirle estar disponible para el Campeonato de Europa previsto en su ciudad natal, Huelva, en abril. Esta previsión cobra relevancia porque el torneo se celebrará en el pabellón que lleva su nombre, entre el 6 y el 12 de ese mes, y según detalló el equipo de la jugadora, los plazos serían compatibles con sus aspiraciones deportivas. La noticia principal, según informó el equipo de prensa de Marín y según desarrolló el medio de comunicación que informó el caso, es que la campeona olímpica española se sometió a una nueva operación por molestias acumuladas en la rodilla, aunque mantiene intactos sus planes de competición.

El comunicado emitido por el equipo de prensa de Carolina Marín, al que accedió el medio, precisa que en la mañana del miércoles la deportista fue sometida a una intervención “sin problemas” en la rodilla derecha, en la que el doctor Leyes realizó una meniscectomía parcial del menisco interno y externo. De acuerdo con el texto compartido a los medios, el tiempo de recuperación se estima en unas seis semanas, una condición que, de cumplirse, no alteraría el calendario de competiciones planificado para la deportista andaluza.

El equipo de Marín explicó que la decisión de operar se tomó tras observar que las molestias que venía experimentando en la rodilla impedían su desempeño normal en los entrenamientos y la competición. Según relató el comunicado recogido por el medio, después de someterse a varias pruebas diagnósticas, se optó por la intervención quirúrgica precisamente porque el periodo estimado de baja no interferiría en los objetivos marcados a corto y medio plazo en la carrera de la atleta.

La nota advierte que el estado de salud de la jugadora se actualizará en las semanas venideras conforme avance el proceso de recuperación, según informó el equipo de prensa de Marín y reprodujo el medio. La operación, realizada en Madrid, concluyó sin incidencias de acuerdo con los detalles proporcionados por los portavoces autorizados de la deportista.

La programación del regreso de Carolina Marín a la competición coincide con una etapa clave, ya que, según publicó el medio, los plazos permitirían que la onubense alcance la recuperación necesaria para disputar el Campeonato de Europa. Este evento presenta un significado adicional al celebrarse en su ciudad natal y en el recinto que lleva su nombre, lo que subraya el interés de su entorno en no alterar los planes deportivos previstos para la temporada.

La trayectoria de Marín ha estado marcada desde 2019 por la recurrencia de lesiones graves en la rodilla. Según recabó el medio y el propio comunicado, la jugadora ha superado tres lesiones de ligamento cruzado en el transcurso de poco más de cuatro años, la más reciente durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cita en la que se quedó a las puertas de acceder a la final. La recurrencia de estos problemas físicos ha implicado varios procesos de rehabilitación y readaptación para retornar al máximo nivel competitivo, elemento subrayado por el equipo en el comunicado difundido y reproducido por la prensa.

El equipo de Marín insiste, de acuerdo con lo publicado, en que el control médico y las decisiones adoptadas buscan garantizar la integridad física de la campeona olímpica y asegurar sus objetivos inmediatos en las pistas. El medio detalló que, hasta el momento, el entorno de la jugadora mantiene el calendario establecido y descarta que la operación implique una renuncia a las grandes citas del calendario internacional.

El seguimiento médico tras la intervención forma parte de los procedimientos habituales en deportistas de alto nivel, según especificó el equipo de prensa. Aunque el comunicado no alude a posibles complicaciones, la nota hace énfasis en una monitorización continua para ajustar el proceso de recuperación y confirmar la evolución satisfactoria de la deportista, indicaron los portavoces al medio.

El Campeonato de Europa en Huelva se presenta como un objetivo prioritario en la temporada, y el pronóstico dado perfila que Marín podría llegar con la preparación adecuada. Tal como consignó el medio, la cercanía del Europeo respecto a la fecha de intervención supone que las próximas semanas serán determinantes no solo en términos físicos, sino también en la planificación deportiva del equipo de la medallista.

En los comunicados difundidos y en las informaciones recogidas por la prensa, la figura de Carolina Marín se proyecta como la de una atleta que enfrenta un nuevo reto médico con la perspectiva de mantener su presencia en la elite del bádminton. El programa de recuperación, junto a la actualización regular sobre su estado de salud, serán claves a medida que se acerque la cita continental de abril, según las fuentes citadas por el medio.