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El Barça Femení se impone (4-2) al Bayern y se clasifica para la final de la Champions

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El Barça Femení se ha clasificado para la final de la Liga de Campeones 2025-2025 después de imponerse este domingo por 4-2 al FC Bayern Múnich alemán en el partido de vuelta de las semifinales disputado en el Spotify Camp Nou y que se ha complicado un tanto en los últimos minutos.

El conjunto catalán jugará el 23 de mayo en Oslo ante el Olympique de Lyon francés, que dirige su exentrenador Jonatan Giráldez, su sexta final consecutiva de la Champions en busca de su cuarto título después de un partido que tenía controlado en el minuto 70 cuando ganaba por 4-1, con doblete de Alexia Putellas y goles de Salma Paralluelo y Ewa Pajor, y en el que ha acabado sufriendo ante el empuje final visitante, aunque la clasificación no ha llegado a estar amenazada.

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