El Atlético, contra las estadísticas

Madrid, 3 may (EFE).- Sólo dos de sus 28 resultados como local en esta temporada eliminan al Arsenal en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones en Londres, donde el Atlético de Madrid se enfrenta a sus propias estadísticas, con 10 triunfos en 30 salidas este curso, y las rivales, con el conjunto inglés ganador de 22 de sus 28 duelos en casa.

El empate de la ida en el estadio Metropolitano mantiene todo abierto. Una final pendiente del vencedor del duelo de vuelta o de los penaltis. No hay más posibilidades en los 90 o los 120 minutos, si hay prórroga, que se disputarán este martes en el Emirates, con el aviso y el aprendizaje del 4-0 recibido allí por el Atlético el pasado 21 de octubre.

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En la tercera jornada de la fase liga, el conjunto rojiblanco visitó el mismo escenario que ahora, con un resultado fatal, con cuatro goles encajados en apenas 13 minutos durante el segundo tiempo. Del 57 al 70, con el 1-0 de Gabriel Magalhaes, el 2-0 de Gabriel Martinelli y el 3-0 y el 4-0 de Viktor Gyokeres. Seis meses después, vuelve a ese campo.

Es una de las doce derrotas como visitante en este curso del Atlético que no le valdrían para seguir adelante en el encuentro de este martes. Es el 40 por ciento de sus resultados lejos del Metropolitano. De sus restantes 18 partidos fuera, el conjunto rojiblanco ganó diez (un 33,4 por ciento), que ahora lo clasificarían, y empató ocho (26,6 por ciento), que derivarían en la tanda de penaltis para jugarse el viaje a Budapest.

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Ha marcado 48 goles como visitante en este ejercicio, con Julián Alvarez -seis tantos-, Antoine Griezmann -cinco-, Giuliano Simeone -cuatro- y Alexander Sorloth, David Hancko y Ademola Lookman, con tres, como máximos realizadores. Hasta 17 jugadores distintos de su plantilla han marcado algún gol lejos del Metropolitano en la competición oficial.

Sólo en cinco de sus treinta partidos fuera se quedó el equipo sin gol, mientras que nueve de ellos los terminó con su portería a cero, tan importante como será ese factor defensivo para sus opciones de alcanzar la final de la Liga de Campeones en el choque de este martes. Ha encajado 43 goles (1,43 por partido) por los 48 anotados (1,6 por encuentro).

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El Arsenal ha sido muy fiable en su estadio en este curso. Sólo ha perdido dos encuentros, el 25 de enero por 2-3 con el Manchester United y el 11 de abril por 1-2 con el Bournemouth, y se ha quedado sin anotar ningún gol sólo en dos de sus 28 duelos como local entre todos los torneos, con sendos 0-0 contra el Liverpool, en enero, y el Sporting de Portugal, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el 15 de abril.

El balance del bloque de Mikel Arteta como local incluye 22 victorias, que representan un 78,5 por ciento de sus resultados y que, de repetirlo, les valdría para acceder a la final del máximo torneo europeo. También ha sufrido cuatro empates (un 14,2 por ciento), aparte de las dos citadas derrotas, que sólo suponen el 7 por ciento de sus marcadores en casa de esta campaña.

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El Arsenal ha marcado 57 goles en su campo. Doce han sido de Viktor Gyokeres, seis de Bukayo Saka, Eberechi Eze y Gabriel Martinelli y cuatro de Jurrien Timber y Martín Zubimendi, dentro de los 18 anotadores distintos del equipo en sus 28 choques como local, con un promedio de dos goles por encuentro ante su público.

Y, en defensa, el Arsenal apenas ha encajado diez goles en esta campaña en su estadio. Es apenas 0,35 por partido. Un valor incalculable para el líder de la liga inglesa, que además ha sostenido su portería imbatida en 16 de sus 28 duelos. Un 57 por ciento. Una advertencia más para el Atlético, Diego Simeone, Julián Alvarez, Antoine Griezmann…

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Iñaki Dufour