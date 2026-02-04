Al menos ocho palestinos muertos, incluido un bebé de cinco meses, en ataques de Israel en Gaza

Los ataques nocturnos en la Franja de Gaza terminaron con la vida de Saqr Badr al Hatu, un lactante de cinco meses, así como de otras siete personas, a pesar de que rige un alto el fuego acordado desde el 10 de octubre de 2025. De acuerdo con información de la agencia de noticias palestina Sanad, los bombardeos realizados por el Ejército israelí impactaron en distintos puntos de Gaza durante la madrugada de este miércoles.

Tal como reportaron Sanad y el diario Filastín, los operativos israelíes alcanzaron barrios habitados de la ciudad de Gaza y zonas cercanas al sur de Jan Yunis. En el barrio de Al Tufa, al menos dos jóvenes y una menor perdieron la vida tras ataques de artillería que afectaron tiendas de campaña. El medio Sanad precisó que, en el barrio de Zeitún, también en ciudad de Gaza, murieron dos adultos —Ali Ahmed Salmi, de 60 años, y Basina Muhamad Ayad, de 55— junto con Saqr Badr al Hatu, el lactante.

Las muertes en Jan Yunis ocurrieron luego de que las fuerzas israelíes efectuaran un bombardeo en la zona de Qizan Rashwan, situada al sur de la ciudad. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Nasser, según detallaron tanto Sanad como Filastín, un periódico vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La noche se caracterizó por varios ataques en diferentes áreas. Sanad detalló que se registraron bombardeos adicionales en el campamento de refugiados de Al Bureij, localizado en el centro de la Franja de Gaza. Según la información publicada por la agencia, estos episodios ocurrieron pese a la vigencia de la tregua pactada por las partes desde octubre de 2025.

Las autoridades gazatíes, bajo control de Hamás, actualizaron la cifra de fallecidos en la región, que desde el inicio de la ofensiva israelí luego de los ataques del 7 de octubre de 2023, alcanza los 71.803. Este dato, difundido por Sanad, incluye a las 529 personas muertas desde que se puso en práctica el último acuerdo de alto el fuego, el 10 de octubre de 2025.

Según puntualizó Sanad, la población de Gaza enfrenta una difícil situación humanitaria, agravada por la continuación de operativos militares en zonas habitadas. La cifra de víctimas sigue incrementándose, mientras los enfrentamientos y bombardeos afectan tanto a civiles como a infraestructuras básicas.

El diario Filastín, en coincidencia con la agencia Sanad, reportó que los hospitales de la región, incluido el Hospital Nasser en Jan Yunis, han recibido a numerosos heridos y fallecidos durante la jornada. La persistencia de ataques en áreas residenciales, a pesar del acuerdo de tregua, complica las tareas de asistencia y socorro, señalan ambos medios.

Los incidentes de las últimas horas reavivan la preocupación de la población local, que permanece bajo la amenaza de la violencia. Según reportó Sanad, los residentes afectados por los bombardeos enfrentan pérdidas humanas y materiales, sumando tensión a un contexto ya precario generado por la prolongación del conflicto.

La agencia Sanad y el diario Filastín continúan monitoreando la situación y actualizan el registro de víctimas e impactos en diferentes puntos de la Franja de Gaza, que suman nuevos nombres a la larga lista de quienes han perdido la vida en el enclave desde el inicio de la escalada militar.