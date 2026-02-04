Al Maliki asegura que retirará su candidatura a primer ministro de Irak si lo considera su coalición

Nuri al Maliki, candidato del Marco de Coordinación para el cargo de primer ministro de Irak, ha revelado este martes su disposición a retirar su candidatura si así lo considera la coalición chií, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado con retirar la financiación a Bagdad si este resulta elegido para liderar el próximo Ejecutivo iraquí.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a la cadena de televisión Al Sharqiya al ser preguntado sobre una eventual retirada en caso de que la coalición considera que su candidatura podría "perjudicar los intereses superiores del país".

"Por supuesto que renunciaré", ha aseverado, advirtiendo al mismo tiempo de que retirarse "hoy significa ceder, significa cancelar todas las decisiones" de una institución nacional y, por tanto, "no nos quedará más remedio que tomar las decisiones que satisfagan mañana", en este caso, a Estados Unidos.

En este sentido, ha recordado que, como ciudadano iraquí propuesto para el cargo por una institución nacional, no puede retirar su candidatura a petición de una potencia extranjera. "Todos sabemos que Irak necesita llegar a un acuerdo con las organizaciones internacionales, pero tomamos la decisión como iraquíes, por lo que nuestra decisión debe respetarse. Nuestra decisión no tiene como objetivo perjudicar los intereses nacionales iraquíes ni dañar a estos países, grandes o pequeños, regionales o internacionales", ha asegurado.

Por ello, ha defendido continuar con su candidatura "hasta el final". "Defiendo la soberanía, la decisión y la voluntad nacional, que deben respetarse. Y a través del respeto, respetamos la voluntad de los demás, incluidos los intereses comunes, la cooperación positiva y bilateral", ha agregado.

La coalición chií Marco de Coordinación renovó el pasado sábado la nominación de Al Maliki para ser primer ministro, un cargo que ya ocupó entre 2006 y 2014, y recordó que la elección del puesto "es una cuestión puramente constitucional e iraquí que se decide (...) lejos de los dictados extranjeros".

Trump ha amenazado con cortar la ayuda a Irak si se reelegía a Al Maliki como primer ministro. "La última vez que estuvo en el poder el país se sumió en la pobreza y el caos total. No se debe permitir que eso vuelva a suceder", dijo el magnate en un mensaje en redes sociales en donde calificó sus políticas de "descabelladas".

Estaba previsto que los diputados iraquíes votaran este domingo para elegir al nuevo presidente del país y que el futuro jefe de Estado encargara a Al Maliki la formación del próximo gobierno, si bien el presidente del Parlamento, Haibat al Halbusi, pospuso la sesión sin concretar nueva fecha.

En Irak rige un acuerdo de cuotas sectario a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente del país debe ser kurdo.