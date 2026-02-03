Trump insiste en que está "muy cerca" de lograr un acuerdo con Cuba

El gobierno de México dejará de suministrar petróleo a Cuba, según declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El jefe de Estado manifestó que el Ejecutivo mexicano, a cargo de Claudia Sheinbaum, detendrá el envío de hidrocarburos a la isla, incluso después de que la mandataria mexicana explicara que su diplomacia trabajaba para reanudar dicho abastecimiento. De acuerdo con la información difundida por el medio, estas afirmaciones se produjeron mientras Trump aseguraba que su administración se encuentra “muy cerca” de alcanzar un acuerdo migratorio con La Habana.

Según publicó la prensa estadounidense este lunes, Trump sostuvo frente a periodistas en el Despacho Oval que se están negociando nuevas condiciones para que ciudadanos cubanos que residen en territorio estadounidense puedan visitar a sus familiares en la isla. El presidente afirmó: “A los hombres les gustaría volver, les gustaría al menos visitar a sus familiares. Y creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Ahora mismo estamos negociando con los líderes cubanos”, declaró Trump, tal como consignó la fuente original.

El mandatario remarcó la situación de los exiliados cubanos en el país norteamericano, recalcando que muchos de estos residentes llegaron tras ser expulsados o huyeron de Cuba enfrentando trayectos peligrosos por mar. Trump relató que estas personas “vinieron en balsas, atravesaron aguas infestadas de tiburones. No sé cómo lo hicieron. Y eso fue hace muchos años”, detalló el líder estadounidense, según reportó el medio.

Trump, además, describió la situación actual de la isla caribeña como la de una “nación fallida” y argumentó que Cuba no está recibiendo recursos financieros ni de Venezuela ni de ninguna otra nación, incluido México. Esta apreciación ocurre en un contexto de crecientes restricciones y sanciones impuestas sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel, quien ha rechazado las acusaciones de la Casa Blanca y ha manifestado su disposición para reactivar la cooperación bilateral en diversos ámbitos.

El medio detalló que días antes el presidente estadounidense advirtió sobre la aplicación de nuevos aranceles a cualquier país que suministre crudo a Cuba. Trump justificó esta medida señalando el supuesto respaldo de La Habana a organizaciones terroristas y a potencias extranjeras, acusaciones que el gobierno cubano ha negado de manera categórica.

El ejecutivo cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel, ha manifestado su voluntad de retomar la colaboración bilateral con Washington en áreas específicas como la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, de acuerdo con la información brindada por la fuente. La reacción de las autoridades cubanas busca contrarrestar las medidas restrictivas propuestas por la administración estadounidense, en medio de tensiones diplomáticas renovadas entre ambos países.

En tanto, la prensa estadounidense subrayó que la perspectiva de un nuevo acuerdo migratorio significaría un cambio sustancial para los exiliados cubanos, que han visto restringidas las posibilidades de visitar a sus familias en Cuba desde la aplicación de políticas migratorias más severas en años recientes. Las declaraciones de Trump se dan en un momento en el que la administración estadounidense evalúa condiciones y consecuencias de la relajación de ciertas restricciones, en paralelo al endurecimiento de sus advertencias hacia naciones que colaboran con el gobierno cubano.

Trump se refirió de manera abierta al futuro de las relaciones Cuba-Estados Unidos y trató de enfatizar la importancia de abordar las demandas y necesidades de la comunidad cubana en Estados Unidos. El exilio y la familia, así como el impacto de las sanciones económicas y la reducción del suministro de petróleo, se mantienen como ejes centrales en la discusión entre ambas naciones, mientras persisten las tensiones en la arena diplomática internacional.