Sindicato de Técnicos de Enfermería demanda inversión para avanzar en la investigación y prevención del cáncer

El Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora este mes y afecta cada año a unos 400.000 menores en todo el mundo —con 1.500 casos detectados en España—, ha puesto de relieve las marcadas desigualdades en la supervivencia frente a estos tumores entre países de distintos niveles de ingresos. Según consignó el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), mientras la tasa de supervivencia supera el 80 por ciento en países con altos ingresos, en regiones con ingresos bajos y medios no sobrepasa el 30 por ciento. De acuerdo con lo publicado por el SAE y en línea con objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la meta es duplicar esta cifra en los países desfavorecidos de cara al año 2030.

En la antesala del Día Mundial contra el Cáncer, el SAE ha instado a las administraciones y a los agentes políticos tanto nacionales como internacionales a aumentar de forma significativa la inversión en recursos humanos y económicos, con el propósito de avanzar en investigación, prevención y tratamiento del cáncer. Tal como detalló el SAE, consideran que esta es "la única manera de salvar vidas e incrementar la supervivencia de los pacientes". El medio señaló que la organización sindical enfatizó el carácter diverso del cáncer, una patología compuesta por distintos tipos de tumores que presentan una biología, pronóstico y tratamiento propios, lo que incrementa la necesidad de enfoques individualizados en la atención clínica.

Según reportó el SAE, la campaña ‘Unidos por lo único’, impulsada por la Unión para el Control Internacional del Cáncer, subraya el valor de la empatía hacia los pacientes y la importancia de reconocer la individualidad de cada persona frente a la enfermedad. El sindicato insistió en la relevancia de poner a la persona en el centro de la atención sanitaria y subrayó la importancia de mejorar el acceso a diagnósticos precoces y a herramientas diagnósticas, como las existentes para el cáncer de colon, de piel y de mama. Según el SAE, el diagnóstico temprano continúa siendo un factor determinante para la mejora de los resultados clínicos y para elevar la supervivencia.

El SAE recordó la existencia de instrumentos de diagnóstico temprano en algunos tumores oncológicos y afirmó que la disponibilidad y la accesibilidad a estos recursos no siempre es equitativa en todo el mundo. Explicaron que la falta de políticas que garanticen el acceso universal tanto al diagnóstico como al tratamiento especializado puede conducir al abandono terapéutico por razones económicas, afectando especialmente a los pacientes de países con menores recursos. El sindicato remarcó la urgencia de implementar mecanismos globales que aseguren el acceso a cuidados especializados y la continuidad de los tratamientos.

Respecto al abordaje del cáncer infantil, el SAE destacó que, pese a los logros alcanzados en términos de supervivencia en naciones desarrolladas, persisten importantes brechas que limitan las oportunidades de recuperación en amplios sectores de la población mundial. Citaron la meta de la OMS de duplicar la supervivencia de los pacientes pediátricos oncológicos en países de ingresos bajos y medios antes de 2030 como un objetivo prioritario enlazado con la justicia social y la equidad en salud, según detalló el sindicato.

El secretario de acción social y formación del SAE, Daniel Torres, subrayó que el deber de las organizaciones sanitarias y de los responsables políticos, tanto a escala nacional como internacional, radica en proteger la salud pública. Torres concluyó en declaraciones recogidas por el SAE afirmando: "El deber de las organizaciones sanitarias y de los responsables políticos implicados en el ámbito de la salud, tanto nacionales como internacionales, es salvaguardar la salud de la población y, para ello, es necesario actuar con una responsabilidad basada en la colaboración y la empatía".

El SAE, según informaron en su reciente comunicado, insistió en que la continuidad de las inversiones y la puesta en marcha de estrategias que permitan diagnósticos tempranos, acceso ampliado a los tratamientos y eliminación de barreras económicas resultan esenciales para aumentar las tasas de supervivencia y garantizar un trato digno a las personas que enfrentan la enfermedad oncológica. El sindicato reivindicó el fortalecimiento tanto de los recursos materiales como del personal sanitario especializado, destacando el impacto directo de este respaldo en la calidad de la atención y en la humanización de los cuidados.