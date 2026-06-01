La UE podría excluir de la protección temporal a hombres ucranianos en edad de combatir

Bruselas, 1 jun (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) podrían excluir a los ucranianos en edad de combatir del estatuto de protección temporal del que ahora disfrutan todos los ciudadanos de Ucrania en los Veintisiete, una opción que abordarán los ministros de Interior de la UE esta semana en el marco de un debate sobre el tema.

Preguntado por esa posibilidad, adelantada este lunes por el medio Euractiv, el portavoz comunitario Markus Lammert recordó que la protección temporal de la que disfrutan los más de 4,3 millones de ucranianos que han llegado a la UE desde el inicio de la guerra se prolongará en principio hasta la primavera de 2027.

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En ese contexto general, subrayó el apoyo que la UE ha ofrecido a Ucrania desde hace años.

Sobre lo que ocurrirá después de la primavera de 2027, el mismo portavoz indicó que la UE está ahora preparando las discusiones de los próximos pasos, un asunto del que hablarán los ministros de Interior de la UE el próximo jueves, en el marco de un Consejo de Interior.

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El mismo portavoz admitió que la protección temporal "será un asunto" en el marco de esas discusiones. Sin embargo, añadió no poder dar más detalles de las propuestas.

"Como saben, tenemos un régimen de protección temporal vigente hasta la primavera del próximo año. Lo que estamos haciendo ahora es preparar las conversaciones. Nuestras discusiones con los Estados miembros sobre cuáles podrían ser los próximos pasos también siguen", indicó.

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En la reunión entre ministros del jueves se tratará ese tema, según el portavoz, que añadió no poder decir de momento más sobre los planes o propuestas que presentará Bruselas.

Según Euractiv, la UE se plantea un cambio de las normas para dejar fuera a los hombres ucranianos en edad de combatir, algo que podría impulsar los esfuerzos de reclutamiento militar de Kiev, que se encuentran bajo presión.

El cambio, indicó el mismo medio, solo se aplicaría a los nuevos solicitantes, no a quienes ya se encuentran en la UE, pero podría, no obstante, ayudar a las fuerzas armadas de Ucrania mientras la guerra continúa. EFE