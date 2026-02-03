Rusia multa a portales de cine por 'propaganda LGTBI' al incluir la serie española Galgos

Moscú, 3 feb (EFE).- La Justicia rusa multó a los administradores de varias plataformas de cine online por 'propaganda LGTBI' por incluir la serie española 'Galgos', informó este martes medios independientes rusos.

Viacheslav Popov, director de Wink; Iván Grinin, de Ivi; e Irina Térejova, de Beeline TV fueron multados con 200.000 rublos (2.600 dólares), mientras que Alexandr Dunáyevski, de Kinopoisk, fue sancionado con 250.000 rublos (3.250 dólares), según Mediazona, que cita a un tribunal de Moscú.

Según el portal ruso, los cargos contra los empleados de las plataformas de vídeo se presentaron por incluir en su catálogo la serie española 'Galgos', dirigida por Nely Reguera y Félix Viscarret, la cual ya no se encuentra disponible en sus webs.

El documento judicial cita una escena de boda en la que describe que tiene una lugar una relación entre dos mujeres, algo considerado por las autoridades rusas como "propaganda LGTBI".

A mitad de enero, Mediazona informó de que el Tribunal de Magistrados nº 374 del distrito de Taganski de Moscú recibió varias denuncias por 'propaganda LGTBI' contra varios operadores de cine online.

La censura rusa, que hostiga a todos aquellos que no se adapte a la normativa de 'valores tradicionales' promulgada por el gobierno ruso, acentuó desde 2022, coincidiendo con el inicio de la guerra de Ucrania y el progresivo hermetismo de Rusia, su persecución contra el sector de la cultura.

De este modo, las plataformas rusas se vieron obligadas a censurar sus contenidos, lo que llevó a recortes de series y largometrajes o, directamente, pantallas en negro.

Populares contenidos, tales como la serie de Los Soprano o Juego de Tronos, por ejemplo, vieron desaparecer escenas de contenido homosexual, incluso diálogos.

Aunque también recortaron escenas en las que simplemente se mencionan prácticas sexuales entre más de dos personas.

Además del cine, la Justicia rusa ha perseguido a las editoriales de libros, lo que llevó a muchas de ellas retirar de la venta ediciones potencialmente problemáticas.

No sólo se trata de la propaganda LGTBI, movimiento declarado como extremista en 2023, sino también de ideología que las autoridades rusas creen que se dirigen a promover ideas políticas 'libres de hijos', donde también incluyen las ideas feministas.

A principios de año la editorial rusa Popcorn Books, procesada por 'propaganda LGTBI' anunció su cierre.

Esto ha llevado a redadas por parte de la Policía contra librerías, pero también contra locales de ocio donde se sospechaba que se celebraban eventos LGTBI.EFE