Paraguay y Emiratos Árabes Unidos firman acuerdo para digitalizar los servicios públicos

Asunción, 3 feb (EFE).- Los Gobiernos de Paraguay y Emiratos Árabes Unidos (EAU) firmaron este martes en Dubái un memorando de entendimiento que permitirá avanzar en la cooperación en áreas como el gobierno digital, la simplificación de trámites y aplicación de soluciones tecnológicas para optimizar los servicios públicos.

El acuerdo fue suscrito durante la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés) en la que participa el gobernante paraguayo, Santiago Peña, informó la Presidencia en un comunicado.

El Memorando de Entendimiento sobre Intercambio de Experiencias en Desarrollo y Modernización Gubernamental representa para el Gobierno paraguayo, según la nota, "un paso estratégico para avanzar en procesos de digitalización, innovación y transformación del Estado", que toma como referencia "las buenas prácticas implementadas por los Emiratos Árabes Unidos".

Por Paraguay, firmó el documento el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien destacó que la alianza "tiene como objetivo desarrollar capacidades institucionales para brindar mejores servicios a los ciudadanos" a través de la incorporación de herramientas tecnológicas, según la Presidencia.

Paraguay apunta a reforzar las relaciones bilaterales con EAU y atraer inversiones de empresas emiratíes en sectores como el forestal, la energía, la tecnología, la construcción, la infraestructura, entre otros.

El Gobierno de Peña, que ejerce la presidencia semestral del bloque suramericano del Mercosur -también integrado por Brasil, Argentina y Uruguay- tiene entre sus prioridades el finalizar los acuerdos de libre comercio más avanzados, como los negociados con Emiratos Árabes Unidos y Canadá.

Peña, quien inició el domingo una visita oficial a EAU, participó el lunes en Dubái del Foro de Inversión para América Latina y el Caribe, organizado por la Cumbre Mundial de Gobiernos y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, y mantuvo reuniones con autoridades del Gobierno anfitrión y con empresarios.

La WGS es un foro que se celebra desde 2013 y al que está previsto que asistan más de una treintena de jefes de Estado o de Gobierno para analizar cómo hacer frente a retos comunes. EFE