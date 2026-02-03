Nueva York registra 13 muertes por hipotermia en la ola de frío que azota la ciudad hace más de una semana

El informe presentado por Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, identificó que ninguna de las víctimas recientes fallecidas por hipotermia formaba parte de campamentos de personas sin hogar al momento de su deceso. De acuerdo con CBS, en los últimos días la ola de frío ha provocado la muerte de al menos trece personas por hipotermia en la ciudad y el total nacional supera el centenar, atribuyendo los fallecimientos tanto a la exposición a bajas temperaturas como a otros factores relacionados, incluidos accidentes y complicaciones de salud.

El alcalde Mamdani informó en rueda de prensa que el frente frío extremo, que afecta Nueva York desde finales de enero, ya ha provocado el undécimo día consecutivo sin temperaturas sobre cero grados Celsius. Según detalló CBS, las autoridades han confirmado dieciséis muertes en exteriores durante este periodo de frío intenso; en trece de estos casos, se registró hipotermia y, en tres, la causa parece estar relacionada con sobredosis. Mamdani ofreció condolencias a las familias afectadas y alertó sobre la posibilidad de que la ciudad viva la racha más extensa de temperaturas bajo cero en su historia documentada, actualmente bajo declaración de emergencia.

El clima gélido que persiste en Nueva York forma parte de un fenómeno que abarca todo Estados Unidos y que, según CBS, ha resultado en diversas emergencias. Los motivos van desde hipotermia y accidentes automovilísticos vinculados al hielo, hasta percances con quitanieves y trineos, así como crisis cardíacas asociadas con actividades de limpieza de nieve.

Tras estos hechos, Mamdani remarcó que el descenso térmico no da muestra de remisión y que los servicios municipales están presentando un refuerzo de sus operativos. Destacó que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el Departamento de Bomberos (FDNY), junto con trabajadores sociales, están instruidos para asistir a cualquier persona en situación vulnerable. Instó a los habitantes de la ciudad a comunicarse con el 311 si detectan a alguien necesitado de ayuda, aclarando: “Cada persona recibirá atención. Nadie será rechazado”.

De acuerdo con información facilitada por CBS, los equipos de asistencia han incrementado las acciones dirigidas a proveer refugio y recursos de emergencia, sumando el despliegue de unidades móviles de calentamiento. Este apoyo se orienta tanto a personas en situación de calle como a cualquier residente sin acceso a calefacción adecuada.

La ola de frío no solo ha aumentado la presión sobre el sistema de respuesta de emergencia, sino que también ha generado retos logísticos para la distribución de ayuda. Según CBS, se coordinan esfuerzos entre diversos departamentos de la administración municipal para cubrir de forma ágil las necesidades que surgen en distintos puntos de la ciudad.

En la conferencia, el alcalde reiteró el compromiso de las autoridades locales para continuar atendiendo a la población mientras persista el riesgo, subrayando la gravedad de la situación. Los equipos de respuesta trabajan en turno continuo, con el objetivo de maximizar la capacidad de atención y minimizar nuevas fatalidades en el contexto de este episodio climático inusual.

La ciudad permanece declarada en estado de emergencia, lo que permite destinar recursos adicionales a la gestión de la crisis. Mamdani subrayó que el acceso a refugios y asistencia estará garantizado para quien lo requiera y que ninguna persona será excluida por su estatus social o situación previa. De acuerdo con CBS, el llamado a la colectividad enfatiza la importancia de alertar a las autoridades ante cualquier caso de riesgo, destacando la cooperación entre instituciones y ciudadanos para superar este periodo marcado por temperaturas extremadamente bajas.

El saldo de víctimas y los efectos de esta ola de frío en Nueva York ilustran el alcance nacional del fenómeno. CBS ha reportado que el total de fallecimientos en los Estados Unidos derivados de la dureza del invierno alcanza el centenar, incluyendo casos de hipotermia y otros incidentes derivados del frío extremo. Las autoridades mantienen una vigilancia constante sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y el despliegue de servicios permanece activo hasta nuevo aviso.