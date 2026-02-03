Netanyahu asegura que la Autoridad Palestina no participará en el futuro gobierno de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este martes que la Autoridad Palestina no participará "de modo alguno" en el futuro gobierno de la Franja de Gaza durante una reunión con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

"El primer ministro aclaró que la Autoridad Palestina no formará parte de la administración de la Fraja de Gaza de modo alguno", ha destacado su oficina en un comunicado en el que agrega que ha puesto "al día" al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, sobre las "graves violaciones" cometidas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Esto se produce después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan denunciado este mismo martes el hallazgo de 110 proyectiles de mortero, entre otro armamento, oculto en mantas y cargamento humanitario de la UNRWA.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha aprobado recientemente un decreto fijando el 1 de noviembre como fecha para las elecciones al Consejo Nacional Palestino --nombre oficial del Parlamento-- después de firmar hace poco más de una semana otro decreto enmendando la ley para las elecciones locales, cambio que podría apartar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de estos comicios, previstos para el 25 de abril.

El decreto ha sido firmado además en medio de los trabajos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para traspasar sus competencias en Gaza al equipo de tecnócratas que asumirá la gestión del enclave --el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)-- en el marco de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro de la Franja tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.