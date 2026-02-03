Agencias

La OTAN pone en marcha una misión militar para reforzar la seguridad del Ártico

La OTAN ha puesto en marcha una misión militar conocida como 'Centinela Ártica' para reforzar la seguridad de la región en medio de las tensiones por la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar Groenlandia.

Fuentes de la OTAN han confirmado este martes en declaraciones a Europa Press que la planificación de la misión --denominada Arctic Sentry en inglés-- "está en marcha" y han indicado que los detalles de la iniciativa "se darán a conocer próximamente".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido recientemente que la defensa de la región del Ártico es "una prioridad" para la Alianza Atlántica y aseguró que los Estados miembro debaten los "próximos pasos" para que el Ártico, y por tanto Groenlandia, "siga siendo seguro".

Rutte recordó que hay ocho países que se encuadran dentro de la región del Ártico, de los cuales siete están en el seno de la OTAN, incluidos Estados Unidos y Canadá, así como otros cinco países europeos como Dinamarca (a través de Groenlandia), Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia.

El otro país es Rusia, si bien China --a ojos de la Alianza Atlántica--, "se ha convertido en una especie de país ártico" por su "volumen de sus actividades y su interés en la región"". Este hecho "ya llevó el año pasado a algunos debates" en el seno de la OTAN que culminaron "con mucho éxito".

Está previsto que el próximo 12 de febrero se reúnan los ministros de Defensa en la sede de la OTAN en Bruselas.

