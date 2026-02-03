Kirsty Coventry: "Entendemos la política, pero debemos mantener el deporte en un lugar neutro"

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, pidió al olimpismo centrarse en su "esencia" porque, aunque entienden la política y que no operan "en el vacío", deben "mantener el deporte en un lugar neutro", en un lugar donde "cada atleta pueda competir libremente".

"Debemos focalizar en nuestra esencia. Somos una organización deportiva. Entendemos la política y sabemos que no operamos en el vacío. Pero nuestro juego es el deporte y eso significa mantener el deporte en un lugar neutro, en un lugar donde cada atleta pueda competir libremente, sin ser detenido por la política o las divisiones de sus Gobiernos", expresó el exnadadora zimbabuense en la apertura de la 145ª sesión del COI, celebrada en Milán.

A solo tres días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo, Coventry reivindicó este principio de unidad del deporte que, "en un mundo que está cada vez más dividido, importa más que nunca". "Es lo que permite que los Juegos Olímpicos permanezcan un lugar de inspiración, donde los atletas del mundo puedan reunirse y mostrar su talento. Pero esto también significa enfocarnos en lo que hacemos de lo mejor. No podemos ser todas las cosas para todas las personas", explicó.

Coventry aseguró que los Juegos son "una celebración de lo mejor de la humanidad", con "atletas de todos los aspectos y culturas viviendo juntos, respetando a los demás como seres humanos". "Los Juegos tienen que continuar inspirando, uniendo y brindando esperanza en un mundo dividido", dijo.

"Es el momento de no solo pensar sobre qué hacemos, sino cómo lo hacemos y qué significa ser un miembro del COI. A medida que avanzamos, quiero que construyamos esa fuerza, para asegurarnos de que cada miembro tenga la oportunidad de contribuir a lo máximo y ayudar a formar nuestro futuro juntos", defendió.

Aunque insistió en que "lo que importa" es trabajar "hacia lo que es mejor para el movimiento olímpico en general, no para intereses individuales o a corto plazo". "Si queremos quedarnos fuertes, tenemos que empujar nuestros propios límites. Tenemos que ser honestos con lo que funciona y, a veces, más importante, con lo que no funciona. Y cuando cometemos errores, necesitamos el coraje para decir que lo haremos mejor la próxima vez", advirtió.

"Como vimos en París, los Juegos están más fuertes que nunca. Pero para mantenerlos así, debemos seguir evolucionando. Esto comienza con una de las conversaciones más importantes que hay por delante, el futuro de los Juegos en sí mismos. Y en particular, el programa olímpico. Es peligroso para nosotros quedarnos en los laureles. Tenemos que asegurarnos de que los Juegos siguen inspirando a jóvenes de todos lados. De que reflejan sus valores, su sentido de autenticidad y su busca por algo genuino", relató.

Y esto significa, para Coventry, "encontrar el equilibrio correcto entre tradición y innovación, entre estabilidad y flexibilidad". "Sé que el cambio no siempre es fácil. La evolución no significa inestabilidad. Significa renovación, asegurándonos de que nuestra organización despliega el mundo en el que vivimos hoy, mientras seamos honestos con nuestra misión. Y en el corazón de esa misión está el deporte", prosiguió.

"Pero nuestra primera responsabilidad es mantener los Juegos Olímpicos fuertes y significativos, para que sigan siendo un lugar de inspiración. Una fuente de esperanza para las próximas generaciones. Es ahí donde está nuestra fuerza. Es lo que nos hace diferentes. Y es lo que el mundo necesita de nosotros", concluyó.