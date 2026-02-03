Firefox implementará un interruptor para desactivar las herramientas de IA en el navegador

Mozilla ha anunciado que implementará un interruptor para desactivar y bloquear las herramientas de inteligencia artificial (IA) en el navegador, tal y como habían pedido los usuarios.

Tras ser nombrado nuevo CEO de la empresa en diciembre, Anthony Enzor-DeMeo, anunció que incorporarían nuevas funciones de IA al navegador, pero con un enfoque que no supusiera una imposición a los usuarios, sino que les permita decidir sobre su uso.

En esta línea, el nuevo interruptor permitirá a los usuarios de Firefox administrar las funciones de IA, pudiendo activarlas, desactivarlas o bloquearlas. La actualización llegará el próximo 24 de febrero, cuando se lance la versión Firefox 148.

La próxima versión de Firefox incluirá una sección de controles de IA en la configuración del navegador, que permitirá administrar cada función de IA de forma individual además. De esta forma, Firefox ofrece a los usuarios renunciar a la IA mientras ellos avanzan en su desarrollo.

Entre las funciones que los usuarios pueden administrar se encuentran la traducción de páginas, texto alternativo en archivos PDF, agrupación de pestañadas mejoradas con IA, vistas previas de enlaces y la aparición de un 'chatbot' de IA en la barra lateral (incluye Claude, ChatGPT, Copilot, Gemini y Mistral).

La empresa ha destacado que los ajustes que configure el usuario se manetendrán vigentes en cada actualización del navegador, aunque ha matizado que se pueden cambiar en cualquier momento si el usuario lo desea.

Esta medida llega en la misma semana que Mozilla ha preparado una "alianza rebelde" compuesta por desarrolladores de código abierto, 'startups', becarios, filántropos y tecnólogos de interés público, para regular el avance de la inteligencia articial en los navegadores frente a las grandes tecnológicas.