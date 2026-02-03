El Senado tramita mañana una proposición del PP para sancionar a cargos que no respeten la bandera y el himno de España

Los emblemas de entidades locales, junto a banderas y escudos autonómicos y nacionales, figuran entre los símbolos cuya protección se reforzaría con el nuevo proyecto legislativo impulsado por el Partido Popular en la Cámara Alta. El texto recoge que, más allá de la bandera, el escudo y el himno nacionales, también quedarían bajo el alcance de la norma los símbolos oficiales de comunidades autónomas, municipios, la Casa Real y la imagen del Rey. Esta iniciativa legislativa, detalla Europa Press, tiene previsto preservar estos símbolos en los espacios y edificios bajo titularidad de la administración pública.

El Partido Popular, según informó Europa Press, ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para incluir este miércoles en el orden del día una proposición de ley orientada a la "defensa y protección" de los símbolos tradicionales, entre ellos la bandera y el himno nacionales, además de otros emblemas representativos. Esta proposición contempla la introducción de un régimen sancionador destinado a altos cargos públicos que incurran en faltas en relación con estos símbolos, que podría llegar a prohibirles ser designados en cargos públicos durante un máximo de cuatro años.

La propuesta, que el Senado debate y vota este miércoles, surgió por la ausencia de una regulación específica sobre la protección de banderas, escudos y himnos de España, comunidades autónomas y entidades locales, más allá de lo previsto actualmente en el Código Penal respecto al delito de ultraje. El grupo parlamentario del PP sostiene que la ley propuesta llenaría ese "vacío normativo", estableciendo de forma expresa las obligaciones referidas a la protección y defensa de los símbolos oficiales.

La proposición redactada por el Partido Popular consta de once artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Su articulado se estructura en tres capítulos orientados a detallar las funciones, la definición de los elementos protegidos y el régimen de sanciones previsto para quienes ostenten responsabilidades públicas y, a criterio de la nueva ley, incumplan sus deberes relativos al respeto de estos emblemas.

Europa Press detalló que, en el ámbito de aplicación de esta propuesta, tan solo se permitirá la exhibición ocasional de otros símbolos extranjeros en los edificios públicos en casos de visitas oficiales o por motivos protocolarios de cortesía con delegaciones de otros Estados o comunidades. El resto del tiempo, la norma exige la preservación exclusiva de los emblemas reconocidos como oficiales en los niveles estatal, autonómico y local.

El régimen sancionador establecido prevé distintos grados de gravedad en las infracciones cometidas por altos cargos públicos. Las sanciones consideradas graves supondrían la pérdida del derecho a percibir la indemnización por cese de actividad, mientras que las catalogadas como muy graves añadirían la prohibición de ser nombrado en cargos públicos hasta por cuatro años. Europa Press informó que esta regulación se aplicaría únicamente en los espacios bajo responsabilidad de la administración pública, no afectando al ámbito privado.

Tras su previsible aprobación inicial prevista para este miércoles gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta, el texto normativo pasará al Congreso de los Diputados. Allí, serán los representantes del resto del arco parlamentario quienes decidirán si la tramitación continúa o si, por el contrario, rechazan la aprobación definitiva de la norma propuesta.

El Partido Popular, según publicó Europa Press, ha subrayado la intención de esta proposición legislativa de reforzar el respeto a los símbolos del Estado y garantizar un marco más detallado para su defensa, dado que hasta ahora, denuncian, la única referencia normativa residía en el Código Penal, centrada en el delito de ultraje y no en la mera protección administrativa de emblemas oficiales.

El texto también recoge la inclusión de la imagen del Rey y los símbolos de la Casa Real como elementos bajo protección específica, una medida que abarca su uso y exhibición en los espacios e instituciones bajo titularidad pública. Así, la nueva norma no solo establece límites a comportamientos considerados irrespetuosos, sino que también describe de forma precisa el protocolo de exhibición y el uso adecuado de estos emblemas dentro de la administración.

Europa Press remarcó que la posibilidad de sancionar a las autoridades por faltas vinculadas al tratamiento de símbolos oficiales representa un cambio respecto al marco actual, donde las únicas consecuencias legales se vinculan a delitos penales muy concretos. La ley propuesta aspira a cubrir tanto la omisión como el mal uso deliberado o la falta de respeto a los símbolos en cuestión, atribuyendo responsabilidades administrativas directas a quienes ocupen cargos en las administraciones públicas.

El proceso de tramitación, según reportó Europa Press, entra así en una nueva fase de debate parlamentario tras la votación en el Senado. El destino final de la iniciativa, y la posible modificación o ratificación de su articulado, dependerán ahora de las deliberaciones y el consenso en el Congreso de los Diputados.