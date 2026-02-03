El rey Felipe VI preside la proclamación del Premio Princesa de Girona Social para Hatim Azahri

El empoderamiento juvenil mediante la creación de espacios comunitarios ha marcado la labor de Harim Azahri desde la fundación, en 2019, de la entidad Joves Units del Poble Sec. Este colectivo barcelonés, enfocado en la participación activa de jóvenes y la promoción de valores como la interculturalidad, la igualdad y la convivencia, fue reconocido con el Premio Princesa de Girona Social 2026, según informó la agencia Europa Press. El galardón, dotado con 20.000 euros, fue entregado en un acto presidido por el rey Felipe VI, celebrado en Sant Boi de Llobregat, en el marco del Tour del Talento.

El evento de entrega se realizó el lunes y contó con la asistencia de autoridades nacionales y autonómicas. Según consignó Europa Press, acompañaron al monarca el ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el conseller de la Presidencia de la Generalitat y presidente en funciones, Albert Dalmau; así como otras figuras del gobierno catalán y municipal, entre ellas la alcaldesa de Sant Boi y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret. También estuvieron presentes el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil, y su director general, Salvador Tasqué, junto con representantes de entidades del tercer sector.

La jornada incluyó la proyección de un mensaje de la princesa Leonor en el que destacó los principios que impulsa la fundación. Europa Press detalló que ese mismo acto se consideró el evento central del Tour del Talento en Sant Boi, un circuito que desde el lunes moviliza a municipios como Castelldefels, Viladecans y Gavà a través de diversas actividades centradas en innovación social, orientación académica, conexión profesional y desarrollo cultural.

La asociación Joves Units del Poble Sec, impulsada por Azahri, busca, según explicó el propio premiado, servir de plataforma de referencia para la integración y la participación de la juventud en la vida comunitaria del barrio. El jurado, presidido por Sergi Rodríguez López-Ros, señaló que la resiliencia del premiado sirvió como motor para potenciar el compromiso con la comunidad y fomentar la transformación social a través de herramientas participativas. Según el veredicto difundido por Europa Press, el trabajo de Azahri generó un ecosistema integral capaz de propiciar cambios estructurales en la realidad local.

En declaraciones ofrecidas durante la ceremonia y recogidas por Europa Press, Azahri definió el reconocimiento como “una gran responsabilidad y un gran honor al mismo tiempo”, enfatizando que representa el trabajo colectivo de miles de asociaciones implicadas diariamente en Barcelona. Azahri afirmó: “Me gustaría que nuestra entidad sirviese de inspiración a otras entidades, de la ciudad, de Catalunya, de España, del mundo. Que se pueda ver que la juventud organizada tiene capacidad de incidencia política, de transformar el espacio público”. El galardonado también abordó temas internacionales al referirse al conflicto palestino, señalando: “La causa palestina es ahora mismo la causa de la humanidad. En el momento en que la sociedad no sale a defender los derechos de la vida, del mundo, estamos demostrando que todo vale. Si en Palestina no ponemos freno, estamos diciendo que se puede usar la violencia para entrar allí donde queramos”.

El listado de personas finalistas del Premio Social lo completaron Diana de Arias, fundadora y presidenta de Decedario; Pol Ricart, responsable de MedBrain Global; Natalia Rodríguez Núñez-Milara, fundadora de Saturno Labs; y Mateo Nicolás Salvatto, creador de la aplicación Háblalo. Según señaló Europa Press, estos finalistas, junto a Azahri, participarán en la ceremonia de entrega del premio que se celebrará en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en julio de 2026.

El programa del acto incorporó intervenciones de diversos referentes y premiados en ediciones anteriores. Entre ellos participaron la nanocientífica Lucía Matamoros, miembro de la misión de astronautas análogas Hypatia III; el cineasta y galardonado en 2020 Guillermo Galoe, cuya película ‘Ciudad sin sueño’ fue proyectada parcialmente; la fundadora de la Fundación Arte Paliativo y reconocida en 2023, Sílvia Fernández; así como Daniel Osàs, director de la Fundación Marianao y premiado en 2012. Además, los deportistas Inés Bergua (gimnasia artística) y Guillermo García (natación), ganadores del Premio Princesa de Girona a los Valores del Deporte 2025, participaron en un coloquio junto a Laura Martínez, directora de Deportes de la Cadena SER, y los exbasquetbolistas Edgar San Epifanio y José Coego.

Europa Press informó que, previo al acto formal, un grupo de aproximadamente veinte personas organizó una protesta en las inmediaciones del recinto portando banderas republicanas y ‘esteladas’, manifestando consignas contrarias a la monarquía. Durante ese episodio, el rey Felipe VI salió a saludar a quienes lo esperaban en el entorno del polideportivo.

El acto concluyó con una actuación musical de Alfred García. El Tour del Talento, según Europa Press, mantiene su enfoque en la formación, el fomento de la creatividad y el impulso a la proyección profesional de la juventud, con paradas en diferentes municipios del área metropolitana de Barcelona y actividades orientadas tanto a la innovación social como a la conexión entre los jóvenes y el mundo laboral y cultural.