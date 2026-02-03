El Ibex 35 cierra plano (+0,02%), pero se consolida en los 18.100 enteros, a pesar del lastre de Indra (-8%)

Las acciones de Indra experimentaron un descenso destacado en la sesión bursátil, con una caída del 8,45%, después de que circularan versiones sobre un posible bloqueo por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la adquisición de EM&E. El medio Europa Press reportó que Indra, presidida por Ángel Escribano, encabezó los retrocesos dentro del selectivo español, ejerciendo presión sobre el índice Ibex 35, que, no obstante, consiguió cerrar el día en positivo con un avance del 0,02% hasta los 18.119,2 puntos.

Según informó Europa Press, el Ibex 35 se consolidó en la cota de los 18.100 enteros a pesar del lastre que supusieron los movimientos a la baja de distintas compañías, siendo la caída de Indra la más acentuada. Otras empresas que contribuyeron a los descensos fueron Amadeus, que cedió un 6,01%, y Unicaja, que retrocedió un 4,91%, incluso después de haber comunicado beneficios de 632 millones de euros en 2025, un 10,3% más que en el ejercicio anterior. También se registraron bajas en Inditex, que perdió un 1,33%, y Puig, que cayó un 0,53%.

En el lado opuesto, la jornada bursátil dejó avances significativos, según detalló Europa Press. Merlin lideró las subidas con un incremento del 3,53%, seguida de Acerinox (+2,47%), ArcelorMittal (+1,95%), Endesa (+1,92%) y Acciona Energía (+1,80%), situándose entre los valores más destacados por su desempeño positivo en la sesión.

Por otro lado, la jornada estuvo marcada por indicadores económicos débiles, especialmente en lo referido al mercado laboral español. Los analistas de Renta 4, citados por Europa Press, resaltaron que en enero se registró un aumento de 30.392 personas en las listas del desempleo respecto a diciembre, lo que representa un alza del 1,2%. El sector servicios protagonizó este incremento, atribuido al cierre de la campaña navideña. Simultáneamente, la Seguridad Social perdió en promedio 270.782 afiliados respecto al mes anterior, experimentando el peor dato de enero desde 2012, cuando la afiliación descendió en más de 271.000.

En cuanto a la deuda pública, el Tesoro Público español efectuó una subasta por 6.134,355 millones de euros en letras a seis y doce meses, colocando el monto en la parte alta del rango previsto. Según los resultados difundidos por el Banco de España y recogidos por Europa Press, esta emisión se realizó con una reducción de la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores en ambas referencias.

En el ámbito internacional, Europa Press señaló la firma de un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India. Esta alianza implica una rebaja de los aranceles estadounidenses a productos indios del 25% al 18%, medida adoptada después de que India accediera a poner fin a sus compras de petróleo procedente de Rusia. Además, se supo que el Banco de la Reserva de Australia aumentó sus tipos de interés en 25 puntos básicos y que el Parlamento francés aprobó los presupuestos correspondientes a 2026.

Las principales bolsas europeas mostraron comportamientos desiguales, reportó Europa Press. Mientras Milán avanzó un 0,90%, Londres retrocedió un 0,26%, Fráncfort anotó una baja del 0,07% y París disminuyó un 0,02%. En los mercados energéticos, el crudo Brent, referencia en Europa, registró un alza del 0,60% fijando su precio en 66,70 dólares por barril, y el West Texas Intermediate (WTI), estándar estadounidense, subió un 0,82% hasta los 62,65 dólares.

En el terreno de divisas, la cotización del euro se situó en 1,1819 dólares, de acuerdo con los datos recopilados por Europa Press. En cuanto a la renta fija, el interés del bono español a diez años alcanzó el 3,254%, y la prima de riesgo quedó establecida en los 36,4 puntos básicos.