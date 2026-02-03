Dos detenidos tras una persecución a una narcolancha refugiada del temporal en el río Guadalquivir

Inicialmente, la embarcación interceptada fue trasladada junto a sus dos tripulantes hasta el puerto de Bonanza, en el municipio de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, donde agentes de la Guardia Civil completaron la detención de ambos individuos que presentaban antecedentes penales. De acuerdo con la información difundida por la Guardia Civil y reseñada por diversos medios, el operativo se llevó a cabo en la tarde de este martes después de detectar dos narcolanchas en el río Guadalquivir, a la altura de la zona de Isla Mayor, en la provincia de Sevilla.

Según detalló el medio encargado de informar sobre el suceso, los agentes identificaron dos embarcaciones cuatrimotoras cuyos ocupantes habían optado por refugiarse en el interior del río, resguardándose del temporal que azotaba la zona. Tras localizar las narcolanchas, la Guardia Civil puso en marcha un despliegue que integró medios terrestres, marítimos y aéreos para proceder a la interceptación.

El dispositivo incluyó la intervención de una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y un helicóptero del Servicio Aéreo de Sevilla. Ambas unidades se aproximaron a las narcolanchas, lo que motivó que las embarcaciones emprendieran la huida a alta velocidad en dirección a la desembocadura del río Guadalquivir, tal como explicó la Guardia Civil.

El desarrollo de la persecución contó con el seguimiento de los agentes tanto por agua como por aire. Mientras una de las narcolanchas logró alcanzar aguas abiertas y perdió a sus perseguidores en el mar, la otra fue interceptada cerca de las 20:00 horas, momento en que sus dos tripulantes, varones de 35 y 25 años, fueron detenidos. Según consignó la fuente, ambos presentaban numerosos antecedentes penales relacionados con delitos previos y eran conocidos por las fuerzas de seguridad.

Una vez asegurada la embarcación, se procedió a su traslado al puerto de Bonanza, donde se llevó a cabo la puesta a disposición judicial de los dos arrestados. El operativo concluyó con el decomiso de la narcolancha, si bien no se reportaron más detenciones a raíz de la fuga de la otra embarcación hacia alta mar.

El medio agregó que en este tipo de dispositivos se recurre habitualmente a la colaboración coordinada de diferentes especialidades de la Guardia Civil, incluyendo tanto las patrullas terrestres como las unidades especializadas del Servicio Marítimo y del Servicio Aéreo. La actuación conjunta tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas a través de embarcaciones rápidas en el litoral andaluz, un fenómeno en el que las narcolanchas se han convertido en el principal medio de transporte de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información oficial recogida por el medio, este tipo de operaciones se intensifican en episodios de adversidades meteorológicas, cuando los tripulantes de las narcolanchas buscan refugio en los ríos para evadir la acción de las fuerzas de seguridad en alta mar. La persecución y posterior captura de los dos individuos pone de manifiesto la persistencia de estas rutas fluviales como alternativas cuando las condiciones marítimas dificultan la navegación y el desembarco de cargamentos ilegales.

Tal como señaló la Guardia Civil en sus declaraciones recogidas por los medios, la acción rápida y coordinada resultó fundamental para interceptar la embarcación y neutralizar la fuga de los detenidos. Las investigaciones permanecen abiertas mientras continúa la búsqueda de la narcolancha que logró escapar hacia mar abierto.