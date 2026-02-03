Bruselas aplaude que España vete las redes sociales a menores pero avisa de que no puede ir más allá del marco de la DSA

Según explicó el portavoz de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, la institución comunitaria ya coordina una versión piloto de una aplicación de verificación de edad mínima, en la que participa España junto a otros países, y que busca adaptar la herramienta a las particularidades legislativas de cada Estado de la Unión Europea. La noticia principal es que la Comisión Europea ha valorado positivamente la iniciativa del Gobierno español de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, al mismo tiempo que subrayó que las medidas nacionales deben mantenerse dentro del marco regulatorio impuesto por la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), cuya aplicación corresponde exclusivamente a Bruselas, informó el medio Europa Press.

El anuncio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la futura restricción en el acceso de los menores de 16 años a las plataformas digitales, sitúa a España junto a países como Francia, Dinamarca, Grecia y Austria, que han comenzado a implementar normas similares. Según informó Europa Press, la medida forma parte de la ley de protección de menores en entornos digitales, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria. La Comisión Europea celebró la adhesión de España al grupo de naciones que avanzan en la imposición de una edad mínima para el uso de redes sociales, y anunció que colaborará estrechamente en la protección de los menores en el entorno digital.

El portavoz comunitario destacó que toda normativa nacional dirigida a limitar el acceso de menores a plataformas digitales no puede exigir requisitos adicionales a las plataformas de muy gran tamaño más allá de los previstos por la DSA. Según consignó Europa Press, Regnier afirmó: "Toda ley aprobada a nivel nacional para, potencialmente, excluir a los menores del acceso a contenidos o plataformas de redes sociales online no puede imponer obligaciones adicionales a las (que ya impone la DSA) a las plataformas de muy gran tamaño, ya que esa es una prerrogativa de la Comisión Europea".

En relación con el control de edad, Europa Press detalló que la aplicación de verificación desarrollada por la Comisión estará disponible en las App Store a partir de marzo. No será obligatoria para todos los Estados miembros hasta finales de año. Para esa fecha, las plataformas digitales deberán disponer de algún sistema que valide y confirme la edad de los usuarios; si no instalan la versión oficial europea, tendrán que demostrar que sus propias herramientas ofrecen garantías equivalentes a las estipuladas por la regulación nacional y europea.

La cuestión de la edad mínima para el acceso a plataformas digitales se identifica como una competencia nacional, razón por la cual los Estados miembros de la Unión pueden fijar diferentes límites de edad. Este escenario genera dificultades, especialmente cuando los usuarios menores se desplazan entre países con distintas regulaciones sobre el acceso a estos servicios, explicó Europa Press. La Comisión Europea lleva meses analizando la posibilidad de establecer una edad mínima uniforme en todo el bloque, aunque todavía no ha presentado una propuesta formal en ese sentido.

Por ahora, detalló el portavoz Thomas Regnier según el reporte de Europa Press, la Comisión se concentra en garantizar que las normativas nacionales se mantengan en consonancia con la DSA, subrayando que el objetivo principal es lograr un efecto "armonizador" y asegurar la protección de los usuarios menores en toda la Unión Europea. Además, Bruselas planea lanzar próximamente un panel de expertos que analizará el panorama actual y valorará posibles cambios legislativos, mientras estudia opciones para avanzar en la unificación de criterios en esta materia.

El medio Europa Press detalló que la verificación y cumplimiento de estas normas recaerán bajo la responsabilidad de la Comisión Europea, que supervisa que no existan contradicciones o dispersiones legales entre los marcos nacionales y el reglamento DSA. De este modo, recalca el organismo comunitario, la coherencia y protección de los internautas menores de edad deben estar alineadas entre todos los países miembros.

Con estas acciones, España forma parte de la tendencia europea de limitar el acceso digital de los adolescentes, consolidando un marco legal que combine la autonomía nacional en fijar la edad mínima con la obligación de garantizar una protección efectiva a nivel continental, tal como reportó Europa Press.