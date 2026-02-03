Argentina confirma la liberación de un nacional detenido desde hace más de un año en Venezuela

El último informe de la ONG Foro Penal indicó que, de las 687 personas puestas en libertad por las autoridades venezolanas desde la semana pasada, 59 corresponden a ciudadanos extranjeros y el paradero de 51 excarcelados se mantiene desconocido. Este contexto de liberaciones genera incertidumbre respecto al destino de algunos detenidos, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros siguen de cerca la evolución de la situación en el país. Según consignó el medio, este proceso ocurre en paralelo a anuncios de reformas en el sistema penitenciario y medidas que buscan responder a demandas de la comunidad internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, confirmó este lunes la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, quien permaneció bajo detención en Venezuela desde el 1 de enero de 2025. Según publicó el canal oficial del gobierno argentino, Rivara fue recibido en la Embajada de Argentina en Colombia, donde las autoridades le facilitaron apoyo consular, incluyendo la expedición de la documentación personal necesaria. El ministro Quirno remarcó a través de sus redes sociales que la atención constante a su caso y a su proceso de reintegración sigue siendo una prioridad, comunicando también su disposición a seguir acompañándolo tras su excarcelación.

De acuerdo con el reporte original, la liberación de Rivara se suma a una serie de excarcelaciones recientes en Venezuela, donde desde el 8 de enero ya se ha liberado a cerca de 690 personas, conforme a datos ofrecidos por la ONG Foro Penal. La misma organización subrayó que, de este grupo, 59 son extranjeros y que, hasta el momento, no se ha logrado determinar el paradero de 51 individuos excarcelados durante la última semana, lo que ha incrementado la preocupación sobre el destino final de varios de los liberados, incluidos ciudadanos de distintas nacionalidades.

El canciller argentino agregó, según parte difundido por el gobierno, que continúan los reclamos ante las autoridades venezolanas para la liberación inmediata de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, ciudadanos de Argentina que permanecen privados de libertad en Venezuela. La exigencia se extendió al llamado por la liberación de todas las personas retenidas bajo circunstancias consideradas ilegales y arbitrarias por parte de las autoridades argentinas y otros observadores internacionales.

El contexto político en Venezuela ha vivido movimientos recientes, después de que la presidenta encargada del país anunciara durante el último fin de semana la promulgación de una ley de amnistía orientada a quienes permanecen encarcelados por razones políticas. Así lo reflejó el canal estatal y diversos medios internacionales, que recogieron además la promesa oficial de cerrar el Helicoide, conocido centro de detención administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La oposición venezolana ha señalado durante años al Helicoide como centro donde se han practicado torturas y violaciones a derechos humanos contra disidentes políticos. Conforme adelantó la presidencia interina, el recinto será transformado para servir como espacio cultural y deportivo.

Las liberaciones de presos, el anuncio de amnistía y el futuro del Helicoide se insertan en la coyuntura de presiones internacionales y monitoreo de organismos humanitarios sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Distintas fuentes, según reportó el medio, han coincidido en que la falta de información clara sobre los liberados y su posterior localización dificulta el seguimiento y la protección adecuada de quienes recuperan la libertad. Tanto los familiares como las embajadas extranjeras manifiestan inquietudes respecto a la transparencia de los procesos y al estado físico y psicológico de los excarcelados, especialmente en casos donde no existen registros públicos inmediatos de su traslado o paradero posterior a la excarcelación.

La reacción internacional ante los anuncios del gobierno venezolano y la aplicación de la nueva ley de amnistía permanece siendo objeto de observación por parte de diversas organizaciones. Según recopiló el canal argentino de noticias, la comunidad internacional ha insistido en la necesidad de garantías efectivas para salvaguardar los derechos fundamentales de los excarcelados, y la resolución de los casos pendientes continúa formando parte de la agenda diplomática entre Venezuela y gobiernos extranjeros.

El seguimiento a la situación de los argentinos detenidos en Venezuela, en particular el caso reciente de Gustavo Gabriel Rivara y la exigencia de liberación de otros ciudadanos, sigue recibiendo atención prioritaria en el ámbito diplomático y humanitario, como detallaron fuentes oficiales consultadas. Las novedades sobre el futuro de las reformas anunciadas, la ley de amnistía y los pasos hacia el cierre y reapropiación del Helicoide continúan acaparando el interés de medios internacionales y locales.