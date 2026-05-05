UniCredit logra un beneficio récord hasta marzo de 3.217 millones

El banco italiano UniCredit registró un beneficio neto de 3.217 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que equivale a un incremento del 16,1% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del año anterior y el mejor resultado trimestral en toda la historia de la entidad, según ha informado el banco dirigido por Andrea Orcel.

"UniCredit registró otro récord en los resultados trimestrales en todos los indicadores financieros clave, lo que demuestra la solidez y la consistencia de nuestro modelo y la ejecución de nuestra estrategia", ha comentado el banquero italiano en la presentación este martes de las cuentas de UniCredit.

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Hasta marzo, la cifra de negocio de la entidad alcanzó los 6.873 millones de euros, un 4,9% más que un año antes, de los que 3.587 millones, un 2% menos, correspondieron a ingresos por intereses netos.

Sin embargo, los ingresos por comisiones crecieron un 7,8% en el trimestre, hasta 2.509 millones, mientras que los ingresos por operativa bursátil aumentaron un 2,3%, hasta 476 millones de euros.

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En el caso de las provisiones por riesgo crediticio, la cifra del primer trimestre del año ascendió a 185 millones de euros en comparación con los 83 millones contabilizados entre enero y marzo de 2025.

Al cierre del trimestre, el banco italiano registró una ratio de capital CET1, la de mayor calidad, del 14,2%, frente al 14,7% del trimestre anterior, mientras que la rentabilidad financiera sobre activos tangibles (RoTe) se situó en el 25,8%, frente al 23,1% de un año antes.

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"Estos resultados reflejan una ejecución disciplinada en todos los ámbitos", destacó Orcel, para quien la entidad se encuentra adecuadamente preparada para el futuro en diversos entornos, a pesar de un panorama geopolítico y macroeconómico más incierto y complejo.