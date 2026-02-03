Agencias

Al menos 30 muertos por las fuertes nevadas en la costa occidental de Japón

Guardar

Al menos una treintena de personas han muerto y más de 320 han resultado heridas por las fuertes nevadas registradas en la costa occidental de Japón durante las últimas dos semanas, según ha informado este martes la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del país asiático.

La prefectura más afectada es la de Niigata, situada en el noroeste y que ha registrado doce fallecidos, seguida por Akita, con seis decesos, y Amomori, con cuatro. Muchos de los fallecidos se encontraban en el exterior retirando la nieve de la fachada de sus viviendas.

"Pido a la población mantenerse alerta y tomar medidas para garantizar su propia seguridad", ha afirmado la primera ministra, Sanae Takaichi, durante una reunión del Gabinete para abordar la alerta. "Se esperan más nevadas durante esta semana, así que pido a todos los ministros del Gobierno tomar las medidas necesarias para evitar daños y ofrecer el apoyo necesario", ha explicado, según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'.

Las autoridades han advertido de que este martes a las 14.00 (hora local) ya había más de cuatro metros de nieve acumulada en las calles de muchas ciudades del oeste del país. El gobernador de Aomori, Soichiro Miyashita, ha emitido una alerta por desastre y ha pedido el despliegue del Ejército para garantizar la seguridad de la población debido al nivel histórico de nieve.

"Hay peligros que justo enfrente de nosotros, como accidentes mortales provocados por la caída de nieve desde los tejados de las casas o por el derrumbe de edificios", ha apuntado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

LIV abre en Riad nueva temporada con torneos de cuatro rondas y las bajas de Koepka y Reed

Infobae

Sanidad de Gaza: Israel únicamente permitió a 12 palestinos entrar anoche a Gaza por Rafah

Sanidad de Gaza: Israel únicamente

Telefónica, Liberty e Infravia ultiman la compra de Netomnia por 2.300 millones, según el 'FT'

La operación, que podría confirmarse en los próximos días, representa el primer paso relevante para la consolidación de actores alternativos en Reino Unido y refleja la apuesta de la compañía por expandirse en sus mercados estratégicos clave

Telefónica, Liberty e Infravia ultiman

Saúl Craviotto: "La motivación es un amplificador de aptitudes, pero creo mucho en la disciplina"

El deportista catalán comparte cómo la constancia, el trabajo duro y las decisiones personales marcan el camino hacia la élite, mientras reflexiona sobre su futuro profesional y el impacto transformador de su reciente travesía en Groenlandia

Saúl Craviotto: "La motivación es

Elon Musk promovió el contenido explícito con la IA de Grok para ganar usuarios en X

Elon Musk promovió el contenido