Una inusual tormenta de polvo revela cómo Marte perdió parte de su agua de una forma insospechada hasta ahora

El análisis detallado de una inusual tormenta de polvo marciana ha permitido descubrir que el vapor de agua puede trasladarse hasta altitudes nunca antes registradas en la atmósfera del planeta, incluso durante el verano en el hemisferio norte, un periodo que hasta ahora se consideraba poco relevante para este proceso. De acuerdo con información publicada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y la Universidad de Tokio, y recogida por Communications: Earth & Environment, el fenómeno identificó un episodio inesperado de transporte de vapor de agua que proporciona nuevas claves sobre la transformación histórica de Marte.

Según detalló el medio, el estudio coordinado por el IAA-CSIC indica que una tormenta de polvo anómala, de intensidad considerable pero de escala local, fue capaz de modificar la dinámica atmosférica marciana, siendo responsable del ascenso de vapor de agua hacia capas superiores de la atmósfera durante la estación estival en el hemisferio boreal. Este hallazgo ofrece una perspectiva novedosa sobre la influencia que episodios así pueden ejercer en la evolución del clima del planeta rojo y en la cantidad de agua que ha perdido a lo largo de su historia.

El contexto histórico de Marte muestra una superficie marcada por canales, depósitos minerales alterados por presencia de agua y otras evidencias que sugieren que el planeta albergó un entorno mucho más húmedo y dinámico en el pasado. Pese a estos indicios, el destino definitivo del agua marciana permanece sin resolverse. Hasta ahora, la ciencia ha identificado algunos mecanismos que explican una parte de esa pérdida, pero el balance final sigue siendo un enigma. El medio recoge declaraciones de Adrián Brines, del IAA-CSIC, coautor principal del trabajo, quien afirma que el descubrimiento "revela el impacto de este tipo de tormentas en la evolución climática del planeta y abre una nueva vía para entender cómo Marte perdió gran parte de su agua a lo largo del tiempo".

Entre los parámetros clave para evaluar la cantidad de agua sustraída por Marte se encuentra la medición del hidrógeno que logra escapar del planeta. Este elemento, que se libera cuando el agua se descompone en la atmósfera, llega a las zonas más altas y, debido a la radiación solar, termina por abandonar el entorno marciano. Las estimaciones contemporáneas indican que Marte ha perdido suficiente agua como para cubrir su superficie con capas de varios cientos de metros de profundidad en el transcurso de miles de millones de años.

El planeta comparte con la Tierra una inclinación axial que da lugar a la sucesión de cuatro estaciones. No obstante, como explicó Adrián Brines en declaraciones recogidas por el medio, la órbita más elíptica de Marte y la disparidad de elevación entre los hemisferios origina veranos australes mucho más cálidos y dinámicos que los boreales. Esto favorece que durante el verano en el hemisferio sur, la atmósfera se recargue de polvo y se caliente, permitiendo que el vapor de agua llegue mucho más alto y facilitando el escape del hidrógeno, principal vía de fuga del agua del planeta. Por el contrario, en el verano del hemisferio norte, el agua se mantiene en cotas bajas, restringiendo su pérdida.

El estudio liderado por el IAA-CSIC analizó datos recogidos durante el año marciano 37 (2022-2023 según el calendario terrestre), seleccionando este periodo porque en él se presentó una actividad excepcional: una tormenta de polvo atípica impulsó una inyección muy intensa y rápida de vapor de agua que alcanzó altitudes comprendidas entre 60 y 80 kilómetros, especialmente sobre latitudes altas del hemisferio norte. Este fenómeno, reportado por el medio con base en la investigación del IAA-CSIC, se identificó combinando información del instrumento NOMAD a bordo del Trace Gas Orbiter (TGO) de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea, en el que participa el IAA-CSIC, junto con observaciones de la Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA y la Emirates Mars Mission (EMM).

Brines señaló que las herramientas de análisis del IAA-CSIC posibilitaron el estudio tanto de la distribución vertical de vapor de agua como de la distribución de polvo en la atmósfera, la formación de nubes de hielo de agua y el propio escape de hidrógeno hacia el espacio. Los registros demostraron que, bajo la influencia de la tormenta, la presencia de agua en esas altitudes fue hasta diez veces mayor respecto a lo habitual y, además, su distribución se observó simultáneamente en todas las longitudes del planeta, reflejando un traslado rápido y eficaz alrededor de Marte.

El exceso de vapor no permaneció estacionario: tras unas semanas, la concentración de polvo descendió y el vapor de agua regresó a niveles en las capas inferiores de la atmósfera. Paralelamente, observaciones independientes de las misiones EMM y MRO constataron un aumento relevante del hidrógeno en la exobase marciana, la frontera donde la atmósfera se mezcla con el espacio exterior. Ello supuso un incremento aproximado de 2,5 veces en el escape de hidrógeno respecto a los registros de años anteriores durante la misma estación, de acuerdo con lo informado por el medio.

Aunque el evento registrado fue breve y no alcanzó el alcance de las tormentas estacionales del verano austral o las tormentas globales habituales, la nueva evidencia confirma que Marte puede experimentar una pérdida de agua significativa también durante intervalos considerados previamente tranquilos. El medio recoge que estos detectores episodios breves pero muy intensos suman nuevas piezas al complejo puzzle sobre cómo Marte ha visto disminuir de manera tan relevante su contenido hídrico a lo largo de los milenios, desafiando los actuales modelos climáticos e introduciendo nuevas preguntas para la investigación planetaria.

El artículo difundido por Communications: Earth & Environment y citado por el IAA-CSIC concluye que este tipo de fenómenos puntuales pero con fuerte impacto pueden tener un efecto relevante a largo plazo en la composición y la evolución atmosférica de Marte, abriendo el camino a futuras investigaciones sobre la pérdida de agua y la transformación del clima del planeta rojo.