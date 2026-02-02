Agencias

Un total de 2.267 migrantes han llegado de forma irregular a España en 2026, casi un 60% menos que en enero de 2025

Un total de 2.267 migrantes han llegado de forma irregular a España en enero de 2026, un 58,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 5.456, según los datos publicados este lunes por el Ministerio del Interior, consultados por Europa Press.

Asimismo, el informe revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado este 2026 a España 1.831 migrantes, un 65,8% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 5.361 llegadas. Este 2026 han arribado en 47 embarcaciones, 64 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 872 migrantes a la Península (484) y Baleares (388), lo que supone un 43,2% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 609. En este caso han llegado en 39 embarcaciones, las mismas que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 190 más de los que entraron de forma irregular hasta el 31 de enero del año pasado, lo que supone el 64,62% más. Estas personas han arribado en 22 embarcaciones, dos menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han entrado 73 migrantes más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 23,2% más, y han llegado a bordo de 17 embarcaciones, dos más que del 1 al 31 de enero del año pasado.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 959 migrantes, un 79,8% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (4.752). Este año han llegado a bordo de ocho embarcaciones, un 88,9% menos que el año pasado, con 72.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 436 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 358,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 426 migrantes, 341 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 10, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido seis llegadas. Por vía marítima no se han producido llegadas, según Interior.

