Somalia anuncia la muerte de trece supuestos integrantes de Al Shabaab, incluidos cinco altos cargos

Uno de los dirigentes de Al Shabaab abatidos en la intervención tenía bajo su responsabilidad las operaciones del grupo en las regiones de Medio Shabelle, Galgaduud y Bay, de acuerdo con un comunicado divulgado por la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA). El ataque, según informó NISA a través de sus canales oficiales, se dirigió contra una vivienda donde se celebraba una reunión de mandos de la organización islamista en la región de Medio Shabelle, a unos kilómetros al norte de Mogadiscio. Durante la operación, murieron trece presuntos miembros del grupo, entre los que se cuentan cinco altos cargos, uno de ellos considerado pieza clave en la estructura operativa regional de la organización.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, las autoridades somalíes subrayaron que los líderes presentes en el lugar estaban reunidos para coordinar acciones violentas y aumentar la presión sobre la población local con el objetivo de conseguir respaldo para la causa del grupo. La agencia estatal pidió a la ciudadanía apartarse de zonas donde se sospecha que operan milicianos de Al Shabaab y llamó a compartir con las autoridades cualquier tipo de información que pueda suponer una amenaza de seguridad o que esté relacionada con la presencia de miembros de Al Shabaab o Estado Islámico.

El comunicado, recogido por Europa Press, especificó que la operación en Medio Shabelle se encuadra dentro de las medidas impulsadas por el presidente Hasán Sheij Mohamud. Desde su llegada al poder en mayo de 2022, el mandatario situó la lucha contra el terrorismo en el centro de sus prioridades, destinando recursos y reforzando la colaboración entre las autoridades nacionales, los clanes y las milicias locales para intentar frenar el avance del grupo vinculado a Al Qaeda.

Europa Press detalló que, en los últimos meses, Al Shabaab intensificó la frecuencia y la violencia de sus ataques, llegando incluso a establecer control en ciertas áreas situadas al norte de la capital. Este repunte en las acciones se produjo pese a que el gobierno central aumentó los operativos y la cooperación con comunidades locales, que han jugado un papel fundamental para debilitar la presencia de los grupos armados. Las autoridades han reiterado la importancia de que los ciudadanos se mantengan vigilantes y colaboren con la NISA para aumentar la seguridad en las distintas regiones afectadas por la violencia.

A través de su mensaje, la agencia NISA insistió en que contener la amenaza insurgente exige la cooperación estrecha entre la población y los cuerpos de seguridad. Subrayó la necesidad de que toda información relacionada con la actividad de Al Shabaab o del Estado Islámico se remita a las autoridades competentes cuanto antes, con el objeto de poder planificar respuestas efectivas a las amenazas detectadas. El organismo también advirtió del riesgo para la ciudadanía de permanecer cerca de enclaves donde operan los insurgentes, recordando a la población la importancia de priorizar su seguridad personal y mantenerse informada sobre la evolución del conflicto.

Las operaciones recientes forman parte de un plan más amplio lanzado para contrarrestar la ofensiva de Al Shabaab, que en fechas recientes llevó a cabo varios ataques y acciones contra civiles, fuerzas gubernamentales y estructuras clave. Según señaló Europa Press, el gobierno continúa recurriendo a la cooperación entre los distintos actores presentes en la región, incluyendo alianzas con clanes y milicianos civiles, con el fin de restar capacidad de acción a la organización y restablecer la autoridad estatal en las zonas recuperadas.

Las autoridades, de acuerdo con información recogida por Europa Press, han reiterado el compromiso de mantener el ritmo de las operaciones mientras persista el riesgo de nuevos ataques y han subrayado que la lucha contra el extremismo violento constituye una prioridad para la administración actual. El llamamiento a la colaboración ciudadana, reiterado en el comunicado de NISA, busca reforzar los mecanismos de prevención frente a las acciones de grupos armados en todo el territorio somalí.