La mexicana Femsa asume el control de OXXO Brasil tras el fin de la sociedad conjunta con Raízen

El conglomerado mexicano Fomento Económico Mexicano (Femsa) asume el control de las tiendas de conveniencia OXXO Brasil tras haber completado la separación de su 'joint venture' con Raízen, la sociedad de riesgo compartido de Shell y de la brasileña Cosan.

Femsa mantendrá las tiendas OXXO en Brasil, así como el centro de distribución ubicado en Cajamar (São Paulo), según explicó el conglomerado en un comunicado.

El resto de activos y pasivos de Grupo Nós, la sociedad conjunta, "se asignaron entre Raízen y Femsa de acuerdo con sus respectivos negocios", agregó.

Ambas compañías anunciaron el fin de la 'joint venture' a principios del mes de septiembre como parte de su estrategia para fortalecer su desempeño en sus respectivos mercados. Así, Femsa se hizo con las tiendas de OXXO en Brasil y su centro de distribución, mientras que Raízen conservó todas las tiendas de conveniencia Shell Select.

