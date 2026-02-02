Flick: "Los partidos de Copa son así, el Albacete no tiene nada que perder"

La exclusión de Raphinha por lesión representa una dificultad extra para el FC Barcelona en uno de los partidos determinantes de su calendario, según destacó el entrenador Hansi Flick. El técnico alemán valoró la falta de disponibilidad del jugador en una etapa que calificó como trascendental para el club, mostrando preocupación por la sucesión de problemas físicos dentro de la plantilla, informó el medio Europa Press.

El encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey enfrentará al Barcelona contra el Albacete, en un escenario definido por Flick como “exigente” y ante un rival local que, a su juicio, juega sin presión y con el apoyo del público. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Flick enfatizó que el Albacete, impulsado por su buen desempeño ante equipos de Primera División, llega al cruce con gran motivación y sin obligaciones, lo que convierte el partido en un desafío particularmente complejo para los azulgranas.

La rueda de prensa previa al partido sirvió para que Flick pusiera el acento en la actitud y la preparación mental de su equipo como factores determinantes. Expuso que el análisis exhaustivo de los rivales, incluidas las actuaciones recientes del Celta y del Real Madrid ante el Albacete, ha sido parte de su trabajo previo al duelo. El entrenador insistió en la necesidad de enfocarse en los detalles y en mantener altos niveles de concentración: “Tenemos que adaptarnos y saltar al campo con actitud. Siempre tenemos que jugar así”, remarcó, según recogió Europa Press.

La importancia de minimizar errores en una eliminatoria a partido único fue otro de los temas clave abordados por Flick. El entrenador blaugrana advirtió que el formato de la Copa del Rey no ofrece margen para las distracciones y que cada detalle dentro del campo puede inclinar la balanza del resultado, consignó Europa Press. También señaló que, aunque el equipo ha mostrado evolución en las últimas semanas, especialmente tras el último encuentro liguero, todavía quedan aspectos por pulir. Flick explicó que los progresos se valoran pero el grupo no busca la perfección, sino crecimiento constante, y mencionó la necesidad de mejorar en cuestiones específicas de cara al futuro.

Respecto a la situación de la plantilla, Flick abordó de manera particular el caso de Raphinha, confirmando su baja para el partido frente al Albacete debido a una lesión. Expresó su pesar por la ausencia del atacante, al reconocer que el momento del calendario no favorece la aparición de más contratiempos físicos, según reportó Europa Press.

El técnico alemán también tuvo palabras para otros miembros del plantel. Habló sobre el progresivo desarrollo de Marcus Rashford, indicando que el delantero tiene aún mucho más que aportar en el ámbito ofensivo y en otras facetas relevantes para el equipo. Sobre los jóvenes Lamine Yamal y Alejandro Balde, Flick mencionó el crecimiento y el nivel de ambos futbolistas en el contexto actual. Elogió especialmente el rendimiento de Balde, considerando que su desempeño podría llevarlo a la selección, según publicó Europa Press.

El valor de los jugadores menos habituales también recibió atención durante la intervención de Flick. El entrenador remarcó la dificultad para definir el equipo titular ante la alta competencia interna y subrayó que, en partidos como los de Copa, las sustituciones pueden resultar determinantes. “No es fácil conseguir un sitio en este equipo. Hay once que empiezan, pero cinco que acabarán y serán muy importantes. Todos tienen que estar preparados para salir al terreno de juego”, afirmó, de acuerdo con Europa Press.

Por otro lado, Flick también respondió a preguntas sobre la condición médica de Marc-André ter Stegen, quien actualmente milita en el Girona en calidad de cedido. El técnico manifestó que no ha logrado conversar personalmente con el portero, pero expresó su solidaridad ante la posible lesión e indicó que están a la espera de los resultados de los exámenes, según detalló Europa Press.

Finalmente, al abordar la cuestión del mercado de fichajes y la actual configuración del plantel, Flick transmitió tranquilidad y confianza en el grupo disponible. Explicó que la competencia por un lugar en el equipo ha aumentado y que, aunque es complicado elegir el once inicial, eso se traduce en un estado de forma adecuado dentro del vestuario, concluyó Europa Press.