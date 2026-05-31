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Aguirre: "Estoy muy claro con los que se van a quedar e iniciar el 11" contra Sudáfrica

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Pasadena (EE.UU.), 30 may (EFE).- El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, afirmó este sábado en una rueda de prensa posterior al amistoso contra Australia que ya tiene claro a los jugadores que convocará para el Mundial, así como el 11 que debutará el 11 de junio contra Sudáfrica.

"Estoy muy claro con los que se van a quedar e iniciar el 11", indicó el míster a pocas horas de anunciar la lista definitiva de jugadores convocados para defender la camiseta azteca durante el Mundial, en el que México es una de los tres países anfitriones, junto a EE.UU. y Canadá.

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Aguirre tiene previsto revelar mañana la lista que representará a México y avisó que, pese a la victoria de este sábado por la mínima contra los de Oceanía, el equipo tiene que "seguir trabajando y mejorando".

El encuentro contra Serbia del próximo 4 de junio "será lo más parecido al partido contra Sudáfrica", agregó.

Haciendo balance del duelo de hoy, Aguirre matizó que faltó "un poco más de trabajo defensivo y de jugar arriba, posesión después de la recuperación y la profundidad" de campo.

Sin embargo, los jugadores afrontan un reto de la envergadura como un Mundial con actitud familiar. "Estamos todos muy compenetrados, muy conscientes de lo que se viene y es lo que más valoro de este grupo, somos sólidos, tenemos mucha tranquilidad emocional", precisó. EFE

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