Detenido un alto funcionario cercano a Milei por presunto blanqueo de capitales y narcotráfico

El abogado argentino Facundo Leal, expresidente de la empresa estatal ARSAT y exdirector del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), ha sido detenido tras el hallazgo de más de dos millones de euros en efectivo y drogas en su propiedad en el marco de un operativo concebido inicialmente para investigar la falta de equipamiento tecnológico en la compañía de telecomunicaciones.

La causa original se inició a partir de una denuncia del Gobierno por el presunto robo de activos informáticos dentro de ARSAT. Sin embargo, los investigadores se encontraron de forma circunstancial con grandes sumas de dinero y sustancias ilícitas, abriendo una nueva línea de investigación por presunto blanqueo de capitales y narcotráfico, según han contado fuentes del caso recogidas por el diario 'Página 12'.

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Leal, de 42 años, cuenta con un extenso recorrido en la administración pública nacional. Asumió la presidencia de ARSAT en 2022 bajo la gestión de Alberto Fernández, posición en la que se mantuvo tras el cambio de signo político en la Casa Rosada. En 2025, fue designado por la Administración de Javier Milei al frente del ORSNA --cargo que ha ejercido hasta su renuncia a fines de febrero de 2026--, aunque en el momento de su arresto continuaba ligado a ARSAT como empleado permanente.

El caso, que está a cargo del juez federal Lino Mirabelli, se encuentra todavía en fase de investigación donde se "buscará establecer el origen de los fondos, el destino del dinero hallado y la eventual vinculación con las maniobras investigadas en torno a contratos y operaciones dentro de la compañía estatal", según fuentes judiciales.

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Mientras tanto, Leal permanecerá detenido a disposición de la Justicia Federal, en un expediente que, a partir del hallazgo, ha sumado nuevas derivaciones de alcance penal, económico y político.