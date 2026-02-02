Excarcelado tras cerca de cinco años detenido el destacado defensor de DDHH venezolano Javier Tarazona

Las autoridades venezolanas han excarcelado este domingo al destacado defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona, quien llevaba cerca de cinco años en prisión, en el marco de las excarcelaciones iniciadas el 8 de enero por el gobierno tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar de Estados Unidos en Caracas.

Así lo ha confirmado su hermano José Rafael Tarazona con un mensaje en X donde ha celebrado que "luego de 1.675 días, cuatro años y siete meses, llegó este tan anhelado día" y ha agradecido a quienes "han hecho posible este momento", sin dar más precisiones.

El propio Tarazona, a su salida de prisión, ha recordado en declaraciones a la cadena TV Calle a "esos ocho millones de venezolanos que están fuera y que desean volver" pero también a aquellos que están "encerrados aún y que esperan la libertad, por retardo procesal, porque tienen pena cumplida pero los tienen aún en cautiverio, personas con más de 70 años de edad, que siguen en cautiverio y que la ley dice que tienen que estar afuera, personas que aunque cometieron el delito fueron mal juzgados, personas a las que se le han violentado todos los beneficios procesales"

El también dirigente de la ONG FundaRedes ha abogado por "el reencuentro y la reconciliación (...) desde la paz y de la justicia, desde resolver el dolor del venezolano, de garantizar las libertades personales, de garantizar que ese que sufre hoy con un salario que no le alcanza, pues pueda vivir bien; el que va a una escuela pueda encontrar una escuela con todas las condiciones".

En esta línea, ha aludido a su desempeño como profesor universitario, señalando que "no sé si vamos a tener un salario que no nos lleve a abandonar nuestra carrera y hacer mil tareas, sino hacer nuestra labor, la de educar, la de formar".

Su organización, que ha agradecido la "solidaridad, acompañamiento y apoyo constante" de otras entidades nacionales y extranjeras, ha recordado en un comunicado que su director "fue detenido (...) tras denunciar graves hechos de violaciones a los Derechos Humanos en zonas de frontera, así como actos de acoso, persecución y hostigamiento en su contra por parte de agentes de cuerpos de seguridad del Estado".

La líder opositora María Corina Machado ha reaccionado a la excarcelación de Tarazona, afirmando que "me conmueve verte finalmente abrazando a Teresa, tu mamá, y a tu hermano José Rafael". "Venezuela toda admira y respeta tu valentía y tu entrega. Tú, mejor que nadie, lo sabes, en Venezuela habrá justicia", ha afirmado en redes sociales, reclamando de nuevo "libertad para todos los presos políticos".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este fin de semana una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país latinoamericano, en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura del presidente Nicolás Maduro y que las ONG cifran ya en más de 700 personas.