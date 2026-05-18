Yolanda Díaz subraya a su homólogo en Pekín el interés de estrechar relaciones con China

Pekín, 18 may (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó este lunes en Pekín ante el vicepresidente chino Han Zheng el interés de su país en estrechar relaciones con China.

Durante las palabras de apertura de su encuentro con Han, Díaz destacó la hospitalidad de Pekín y agradeció la oportunidad de favorecer e intensificar las relaciones entre España y China, país que la representante política visita por primera vez.

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Así, la vicepresidenta española apostó por que ambas partes favorezcan "desde hoy mismo" los lazos bilaterales.

Por su parte el vicepresidente chino recordó la más reciente visita a Pekín del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de la que se acaba de cumplir un mes y que calificó de "exitosa" para después destacar la "conversación profunda" que mantuvo con el presidente chino, Xi Jinping y los consensos alcanzados.

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También sostuvo que el encuentro entre ambos líderes ha trazado un nuevo plan maestro para el futuro desarrollo de las relaciones bilaterales y que están dispuestos a seguir aumentando la confianza política y la colaboración mutuamente beneficiosa.

La visita de Díaz, de marcado carácter económico, incluyó en su primera jornada otras reuniones con representantes empresariales, así como visitas a cooperativas y una intervención en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión 2026, organizada por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT).

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En el primero de los tres días que permanecerá en China, la vicepresidenta española se vio con la presidenta de la Federación de Cooperativas de Suministro y Comercialización de China, Wang Yuyan, y con el presidente del grupo empresarial CITIC, Xi Guohua.

Está previsto que esta tarde lo haga con la consejera de Estado china Shen Yiqin, y con la ministra de Recursos Humanos y Seguridad Social, Wang Xiaoping.

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El pasado 15 de abril Pedro Sánchez concluyó una visita oficial de tres días a China, la cuarta en cuatro años, que tuvo un marcado carácter económico y tecnológico y en la que se estrechó la relación bilateral con el gigante asiático, a donde el mandatario prevé volver el año que viene.

China calificó a España como un "socio fiable" tras el viaje de Sánchez, que para Pekín contribuyó a la estabilidad global y a reforzar un papel activo de Madrid en la relación entre Pekín y la Unión Europea. EFE

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