Equipo de guardias civiles se despliega en Rafá en la misión europea para garantizar el tránsito de personas

La reapertura parcial del paso fronterizo de Rafá, tras un cierre que se prolongó durante un año y medio debido al conflicto armado, ha contado con la presencia de un contingente de la Guardia Civil española, integrado en la misión europea para respaldar la seguridad y facilitar la movilidad de residentes. Según informó Europa Press, el lunes se permitió nuevamente el paso restringido de personas que residen en la Franja de Gaza hacia Egipto, bajo estrictas limitaciones, en una decisión comunicada por el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), organismo vinculado al Ministerio de Defensa de Israel. La noticia se centró en el despliegue de un grupo de diez agentes españoles en la frontera, como parte del dispositivo internacional destinado a regular el flujo humanitario.

De acuerdo con detalló Europa Press, el grupo español asignado a Rafá incluye ocho agentes de seguridad, bajo la coordinación de un capitán perteneciente al Grupo de Acción Rápida (GAR), así como dos efectivos con funciones específicas en el equipo de gestión fronteriza. Esta operación cobra relevancia al tratarse del acceso más importante para la entrada y salida de personas y bienes entre la Franja de Gaza y Egipto, en un contexto donde la frontera había permanecido cerrada por motivos de seguridad derivados de la confrontación entre Israel y Hamás.

El envío de los guardias civiles a esta misión responde a la decisión de los ministerios españoles de Asuntos Exteriores y del Interior, quienes hace un año anunciaron su incorporación al dispositivo europeo de seguridad fronteriza. Según publicó Europa Press, la tarea de estos agentes consiste en integrarse a la Fuerza de Gendarmería Europea (EUROGENDFOR), con el objetivo de asumir responsabilidades en la misión EUBAM Rafá, desplegada por la Unión Europea en colaboración con las autoridades locales palestinas y organismos internacionales presentes en el área.

El trabajo del despliegue español contempla tanto la protección y el aseguramiento de los equipos internacionales que operan en la zona como el ofrecimiento de soporte a la Autoridad Palestina, contribuyendo al control y la gestión del paso terrestre. Esta colaboración bilateral y multilateral busca garantizar que el flujo de personas autorizado por COGAT se desarrolle bajo condiciones de seguridad y supervisión adecuadas, en medio de la persistente tensión en la región derivada del conflicto.

El medio Europa Press reportó que la apertura, aun cuando está circunscrita únicamente a residentes de Gaza, representa un avance con respecto al cierre total aplicado durante el pico de la guerra. La implicación de la Guardia Civil española tiene como meta reforzar las capacidades del contingente internacional en una frontera que históricamente ha concentrado atención humanitaria y mediática por el papel estratégico que juega en la vida cotidiana de la población del enclave palestino.

La participación de EUROGENDFOR, en la que se integra el equipo español, sigue las directrices de la misión EUBAM Rafá, centrada en apoyar la paz y la estabilidad locales a través de tareas de supervisión, monitoreo y asistencia técnica al personal palestino encargado de gestionar la frontera. Según Europa Press, los representantes españoles se suman a fuerzas de otros países europeos que colaboran en la vigilancia, la formación y la coordinación de actividades que buscan restablecer el tránsito esencial de bienes y personas, en sintonía con los estándares internacionales de protección civil y control fronterizo.

La reapertura del paso de Rafá implica, entre otras medidas, un control riguroso sobre la lista de personas habilitadas para cruzar, lo que requiere una cooperación directa entre los equipos internacionales, los organismos israelíes responsables de la supervisión y la Autoridad Palestina. El dispositivo de seguridad en el que participa la Guardia Civil mantiene una comunicación constante con las distintas partes implicadas, según recopiló Europa Press, para responder de manera efectiva a cualquier contingencia vinculada con la seguridad y la circulación de personas en un entorno de alta sensibilidad política y social.

El despliegue español en la frontera de Gaza se enmarca en la respuesta europea al contexto de guerra y a la necesidad de garantizar ayudas humanitarias y la protección de la población civil, aspectos que las autoridades comunitarias han resaltado como prioritarios en el último año, según documentó Europa Press. La misión permite además la transferencia de experiencia y procedimientos en gestión fronteriza a los equipos locales palestinos, aspectos que están contemplados en el mandato operativo de EUBAM Rafá para mejorar la vigilancia, el control y la eficiencia del paso en situaciones de reapertura parcial.

Las fuentes citadas por Europa Press confirmaron que el grupo español está dotado de capacidad técnica suficiente y cuenta con protocolos específicos de actuación que se aplican en coordinación con el resto de los organismos de seguridad, tanto internacionales como palestinos. El papel de la Guardia Civil, en la etapa actual centrada en el tránsito restringido de residentes, se orienta a reforzar el cumplimiento de los acuerdos estipulados para la utilización del paso de Rafá, mientras se mantiene la observancia sobre las condiciones de seguridad imperantes y las posibilidades de avanzar hacia una mayor apertura en el futuro.