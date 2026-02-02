El aeropuerto de Jartum recibe su primer vuelo doméstico tras la toma de la capital por el Ejército sudanés

El aeropuerto internacional de Jartum ha recibido este domingo su primer vuelo comercial dentro de Sudán desde que el Ejército sudanés retomase su control sobre la capital el pasado marzo, en el marco de más de tres años de guerra con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Así lo ha confirmado Sudan Airways (Sudanair) en su cuenta de Facebook, un día después de ofrecer el trayecto desde Puerto Sudán, en el noreste del país, hasta Jartum por 200.000 libras sudanesas (poco más de 42 euros) el billete.

La aerolínea ha celebrado este vuelo como muestra de un "regreso del espíritu y la conexión continua entre los hijos de la nación", tras haber retomado sus viajes a la capital egipcia, El Cairo, y a Yeda, en Arabia Saudí, el pasado 20 de enero, según recoge el diario digital Sudan Tribune.

El aeropuerto de Jartum ha sido objeto de repetidos ataques, incluido uno con drones lanzado por las RSF a mediados de octubre del pasado año, coincidiendo con la fecha fijada por la Autoridad de Aviación Civil de Sudán para su reapertura.

Las operaciones de vuelo se han visto suspendidas a raíz del inicio de la guerra entre el Ejército y las RSF, que en un primer momento se hicieron con su control junto a la mayoría de la capital. Sin embargo, una contraofensiva permitió a las Fuerzas Armadas recuperar la ciudad en marzo, momento desde el que ha intentado restablecer la normalidad en Jartum.

El conflicto estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

La guerra, marcada por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha convertido a Sudán en el escenario de la crisis humanitaria más grave del mundo, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.