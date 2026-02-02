Disney gana un 6% menos en su primer trimestre fiscal, mientras ultima la sucesión del CEO

La búsqueda de un sucesor para la dirección general de The Walt Disney Company se encuentra en su etapa final, según lo publicado por The Wall Street Journal, mientras la junta directiva del conglomerado planea reunirse esta semana para definir el reemplazo de Robert Iger, cuya gestión marcó una etapa clave en la expansión e influencia global de la compañía. En este contexto, Disney reportó una reducción del 6% en sus beneficios del primer trimestre fiscal de 2025, alcanzando un resultado neto de 2.402 millones de dólares (2.027 millones de euros), si se compara con el mismo periodo del año previo, como reflejan los resultados financieros difundidos este lunes.

De acuerdo con lo publicado por la empresa, la multinacional logró durante el primer trimestre fiscal una cifra de negocio de 25.981 millones de dólares (21.922 millones de euros), estableciendo un incremento del 5,2% en relación al año anterior. Este crecimiento se sustentó en el rendimiento positivo de la división de experiencias, que abarca parques recreativos y negocios asociados, y que batió un récord trimestral de facturación al sumar 10.006 millones de dólares (8.443 millones de euros), lo que supone un alza del 6%.

El sector de entretenimiento de Disney, que incluye canales de televisión, plataformas de streaming, así como contenidos y licencias, totalizó ingresos por 11.609 millones de dólares (9.795 millones de euros) en el mismo periodo, representando un avance del 7%. Mientras tanto, el área de deportes, que integra las diferentes plataformas y derechos de retransmisión deportiva de la compañía, registró ingresos de 4.909 millones de dólares (4.142 millones de euros), con una subida del 1% respecto al primer trimestre del año fiscal previo, reportó la propia compañía.

Según detalló The Wall Street Journal, la eventual salida de Robert Iger, quien está a punto de cumplir 75 años, se produciría antes de la expiración de su mandato, previsto para el 31 de diciembre de 2026. En julio de 2023, la junta directiva de Disney decidió ampliar por dos años adicionales el contrato del actual CEO, tras su regreso a la compañía en noviembre de 2022, motivado por la necesidad de afrontar desafíos estratégicos y de negocio. Iger tuvo una primera etapa como consejero delegado y presidente de Disney entre 2005 y 2020, y luego continuó como presidente ejecutivo y máximo responsable del directorio hasta 2021. Durante su liderazgo, según consignan medios especializados, Disney realizó adquisiciones estratégicas de conglomerados como Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox, lo que multiplicó por cinco la capitalización de mercado de la empresa.

Bloomberg identificó a Josh D’Amaro, responsable de la división de parques temáticos, como el principal aspirante a asumir la dirección de la corporación. Según explicó el medio, la búsqueda del nuevo consejero delegado ha estado bajo la coordinación de James P. Gorman, expresidente y ex consejero delegado de Morgan Stanley, desde 2024. El consejo de administración había fijado como objetivo anunciar al sucesor “a principios de 2026”, una fecha que se mantiene en las más recientes comunicaciones de la multinacional, añadieron fuentes internas.

En sus declaraciones públicas, Iger subrayó: “Estamos satisfechos con el inicio de nuestro año fiscal, y nuestros logros reflejan el enorme progreso que hemos logrado”. El directivo mencionó el desempeño en taquilla de títulos recientes como ‘Zootopia 2’ y ‘Avatar: Fuego y Ceniza’ como ejemplos del dinamismo de las franquicias y su relevancia en las distintas áreas de negocio de Disney. Además, expresó su satisfacción con los resultados obtenidos en los últimos tres años y reiteró su confianza en el avance de las estrategias futuras.

Respecto a las previsiones para el resto del año fiscal, la compañía confía en que los ingresos de la división de entretenimiento crezcan a una tasa de dos dígitos, mientras proyectan un crecimiento alto de un solo dígito en la rama de experiencias y una progresión de un solo dígito bajo para los deportes. Los analistas consultados por el medio señalan que estos objetivos podrían apoyarse tanto en la solidez de las franquicias como en la optimización de las operaciones de parques temáticos, que han representado un motor para la generación de ingresos durante los últimos trimestres.

La dinámica interna de la sucesión al frente de la multinacional y el desempeño diverso de sus divisiones mantienen la atención de los mercados y del sector del entretenimiento mundial, pendiente del desenlace de un relevo que podría marcar el rumbo de Disney en la próxima década.