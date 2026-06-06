El líder Máximo Quiles continúa su dominio

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM), continúa su dominio de la categoría al ser el más rápido en el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría de Moto3, disputado este sábado en el circuito de Balaton Park, en el que estableció un nuevo récord absoluto.

Quiles marcó una mejor vuelta rápida de 1:45.148, tiempo con el que batió el registro del pasado año de David Muñoz (KTM) de 1:45.700, que ya había superado a lo largo de la sesión una serie de pilotos, a pesar de que hubo un montón de cancelaciones de vuelta por exceder los límites de la pista.

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No tardó demasiado, merced a las buenas condiciones atmosféricas y del asfalto en batir el récord del circuito David Almansa, que en su sexta vuelta rodó en 1:45.630, que era 70 milésimas de segundo más rápido que el récord que en 2025 estableció David Muñoz (KTM) con 1:45.700.

Almansa, que no pudo disputar la carrera italiana por una infección que le mantuvo hospitalizado en Elche hasta viajar a Hungría, ha dejado claro que su recuperación es total a tenor de su rendimiento.

El líder del Mundial fue el siguiente referente al rodar en 1:45.548, pero le duró poco la marca, pues por detrás pasó por línea de meta David Muñoz con un tiempo de 1:45.424, que dejaba claro que las condiciones del asfalto habían mejorado notablemente.

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A pesar de esas buenas condiciones se registró algún que otro incidente, como los protagonizados por el indonesio Veda Pratama (Honda) y el británico Eddie O'Shea (Honda), ambos en la curva cinco y sin consecuencias físicas para sus protagonistas, aunque las motos tuvieron que regresar a sus talleres con las asistencias del circuito.

También se fueron por los suelos, sin consecuencias, en la curva doce el español Brian Uriarte (KTM) y el italiano Matteo Bertelle (KTM) en la curva dos; y tuvo un susto en la curva uno, que controló sin llegar a tocar el suelo, el español Adrián Fernández (Honda), tras conocerse en la víspera su descalificación en todas las pruebas ya disputadas esta temporada -excepto Italia-.

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En tanto, en pista, Quiles recuperó la primera posición con un nuevo récord al rodar en 1:45.148, por delante de otros cinco pilotos españoles, David Muñoz, David Almansa, Álvaro Carpe, Adrián Fernández y Brian Uriarte. EFE