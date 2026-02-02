AVA-Asaja avisa de la entrada a UE de las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos

Durante la segunda mitad de la campaña citrícola, la Red de Alerta Rápida de la Unión Europea para alimentos y piensos (RASFF, por sus siglas en inglés) notificó la incautación en Italia de cargamentos de naranjas procedentes de Egipto por contener residuos de Chlorpropham, un herbicida y regulador del crecimiento prohibido en la UE desde 2019, en niveles muy superiores a los permitidos. Según detalló AVA-Asaja, la cantidad hallada alcanzó los 0,21 mg/kg, lo que representa hasta 21 veces el límite máximo regulado por la legislación comunitaria. El medio Europa Press reportó que la alerta de RASFF no constituye un hecho aislado, en tanto que los productos egipcios han acumulado numerosas notificaciones en los últimos años por el mismo motivo.

Diversos datos recabados por la organización agraria reflejan una tendencia creciente en los incumplimientos de seguridad alimentaria por parte de Egipto. Europa Press informó que, en lo que va de 2026, ya se han registrado siete infracciones por parte de alimentos y hortalizas egipcias notificadas a través de la red europea. Durante 2025, Egipto acumuló 131 interceptaciones, de las cuales 83 correspondieron a frutas y hortalizas en general y 26 específicamente a cítricos. El año anterior, 2024, estableció un récord con 180 alertas, 86 relacionadas con frutas y hortalizas y 34 que involucraron cítricos. La suma total de los últimos cinco años asciende a 672 detecciones de incumplimientos, según los datos expuestos por AVA-Asaja y consignados por Europa Press.

Entre los compuestos detectados en las importaciones hortofrutícolas egipcias se encuentran varias materias activas prohibidas para los agricultores de la Unión Europea. De acuerdo al informe de Europa Press, las sustancias identificadas incluyen Clorfenapir, insecticida-acaricida vetado desde 2001; Phentoate y profenofos, prohibidos desde 2002; Diazinon, retirado en 2007; dimetoato, expulsado del mercado en 2019; Clorpirifos, excluido en 2020; Flumetralin, eliminado en 2025; y el ya mencionado Chlorpropham. Estas detecciones, efectuadas en los puertos de entrada europeos, afectan tanto a cítricos como a otras frutas y hortalizas originarias de Egipto.

Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja, manifestó a Europa Press que “Egipto es un país que viene incumpliendo las normas de seguridad alimentaria y está poniendo en riesgo la salud de los consumidores europeos”. Ante esta situación, Aguado apeló a los operadores comerciales, importadores y cadenas de distribución para que “den prioridad a los cítricos cultivados en la UE, con estándares mucho más exigentes que los frutos de países terceros, si de verdad se creen la responsabilidad social corporativa que tanto les gusta proclamar y apuestan ante sus clientes por la frescura, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los productos agrarios que venden”. Europa Press recogió estas declaraciones en el marco de la denuncia difundida por la organización agraria.

Aguado solicitó también a los consumidores que opten por adquirir cítricos locales, afirmando que estos productos, a diferencia de los egipcios y los procedentes de otros países no comunitarios, garantizan la seguridad y el respeto ambiental necesarios. En su declaración para Europa Press, subrayó el ejemplo de Francia e Italia, donde los ciudadanos priorizan el consumo nacional frente al extranjero hasta que agotan la producción local. Además, advirtió que la falta de apoyo al sector citrícola implicaría la desaparición de los citricultores y la pérdida de un patrimonio agrario fundamental para la región.

En relación al contexto normativo, el dirigente de AVA-Asaja expresó que existen insuficiencias en los controles y las sanciones aplicados por las autoridades europeas. Según consignó Europa Press, Aguado indicó que “los enemigos del campo están en Bruselas, que abren las puertas de Europa a importaciones en condiciones de competencia desleal, y va siendo hora de que transforman las buenas palabras en hechos, aplicando los controles y las sanciones que han anunciado”. Estas manifestaciones evidencian el descontento del sector agrícola respecto a la gestión comunitaria en materia de importación y control fitosanitario.

Europa Press precisó que estas denuncias se producen en un contexto de creciente preocupación entre los productores europeos, quienes ven amenazada tanto la seguridad alimentaria como la viabilidad de sus explotaciones. La entrada de productos con estándares diferentes, particularmente en el ámbito de los productos fitosanitarios, supone para el sector una competencia que la organización agraria califica como desleal, en tanto que los agricultores locales se enfrentan a mayores exigencias en la producción y comercialización de frutos. Los representantes del sector insisten en la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de la normativa comunitaria y de reforzar los controles en los puntos de entrada para evitar que productos con sustancias no autorizadas alcancen los mercados de consumo en la UE.