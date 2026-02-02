Alejandra Rubio, su llamativo silencio ante los rumores de embarazo

¿Están Alejandra Rubio y Carlo Costanzia esperando su segundo hijo? Así lo ha publicado este fin de semana la web 'Libertad digital', que apuntando a fuentes cercanas de total solvencia asegura que la nieta de María Teresa Campos estaría embarazada 14 meses después del nacimiento de su pequeño Carlo, que el 5 de diciembre cumplió su primer añito.

Un rumor que va cobrando fuerza a medida que pasan las horas y los protagonistas no lo han desmentido, y después de ver la reacción de Terelu Campos este domingo a su llegada a los estudios de Mediaset, cuando más seria que nunca y lejos de negar la noticia, guardó un llamativo silencio sepulcral en el que muchos han visto un "el que calla otorga".

Mientras tanto, Carlo y Alejandra continúan actuando con total normalidad en sus redes sociales y, después de publicar el precioso ramo de flores que el hijo de Mar Flores regaló a su novia coincidiendo con su segundo aniversario de relación, y de activar las alarmas al compartir una imagen de su última cena romántica -en la que él brindó con champagne mientras la tertuliana bebía un vaso de agua, para muchos un claro indicio de embarazo-, en las últimas horas han hecho un repaso en forma de carrusel de imágenes de cómo ha sido este mes de enero para ambos, sin incluir ninguna instantánea en la que se aprecie la barriguita de la sobrina de Carmen Borrego.

Y aunque muchos esperaban que Alejandra cumpliese con su cita semanal con 'Vamos a ver' y reapareciese este lunes en el plató del programa de Mediaset no lo ha hecho, aunque eso no ha sido impedimento para que sus compañeros se pronunciasen sobre su posible embarazo.

Después de mostrarse muy crítica con la tertuliana en el pasado -e incluso aconsejarle muy molesta que se "ubicase" después de no atender al programa en el último evento benéfico al que acudió con Terelu- Patricia Pardo ha salido en su defensa y ha afirmado tajante que Alejandra tiene derecho a guardar silencio porque le parece de mal gusto preguntar a una mujer si está embarazada porque a lo mejor no le da la gana de contarlo todavía.

Una opinión diferente a la de otros compañeros como Pepe del Real, que considera que después de haber hablado en incontables ocasiones sobre su vida privada, debería dar la cara y confirmar o desmentir si Carlo y ella esperan su segundo hijo tan solo un año después de convertirse en padres.