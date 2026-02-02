Agencias

Al menos dos muertos en un ataque de Ucrania sobre Stari Oskol, en la región rusa de Bélgorod

Guardar

Al menos dos personas han muerto a consecuencia de un ataque efectuado en la madrugada de este lunes por las Fuerzas Armadas ucranianas contra la ciudad de Stari Oskol, en la región rusa de Bélgorod, han informado las autoridades locales.

"La ciudad de Stari Oskol ha sido atacada por dos aviones no tripulados. Dos personas han fallecido como consecuencia del ataque de un dron contra una vivienda particular (que) ha quedado destruida por el fuego", ha denunciado el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, en redes sociales, donde también ha transmitido sus "más sinceras condolencias" a los seres queridos de las víctimas.

Como resultado de este ataque, del que ha informado por primera vez a las 05.21 (hora local, 03.21 horas en la España peninsular y Baleares), se registraron daños en dos vehículos así como en 20 apartamentos de tres edifios residenciales distintos.

Las regiones rusas de Bélgorod, Kursk o Vorónezh, fronterizas con Ucrania, son desde el último año escenarios habituales en los que se dirime esta fase de la guerra, de la que esta cerca de cumplirse cuatro años. Las dos primeras han sufrido incluso escaramuzas de grupos paramilitares, respaldados por fuerzas ucranianas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski denuncia el "crimen" del ataque ruso a un autobús, prueba de su "escalada"

El mandatario ucraniano calificó de “crimen revelador” el ataque de Moscú contra un vehículo civil donde murieron 16 personas, subrayando la necesidad urgente de frenar la violencia y advirtiendo sobre nuevas agresiones y daños en infraestructura esencial

Zelenski denuncia el "crimen" del

(Crónica) City y Aston Villa fallan y el United dobla el efecto Carrick

El Arsenal mantiene la distancia en la cima tras los tropiezos de sus principales rivales y el sorprendente desenlace en Old Trafford, donde una remontada histórica impulsada por Michael Carrick devuelve al Manchester United la esperanza en la lucha por la Premier

(Crónica) City y Aston Villa

Machado afirma que será presidenta de Vezuela "cuando llegue el momento"

Desde el exilio, la exdiputada opositora sostiene que la presión internacional es clave en el proceso político venezolano, destaca el papel de Estados Unidos y advierte sobre la lenta liberación de presos políticos y vínculos del régimen con potencias extranjeras

Machado afirma que será presidenta

El Gobierno portugués aprueba 2.500 millones en ayudas para afectados por la tormenta 'Kristin'

El primer ministro Luís Montenegro detalló que el paquete de ayuda incluye fondos para reparar infraestructuras, apoyar gobiernos locales y recuperar patrimonio, mientras se prorrogan medidas extraordinarias ante alertas por nuevas lluvias y miles siguen sin electricidad

El Gobierno portugués aprueba 2.500

La española Sorribes estrena el casillero de victorias en Cluj-Napoca

Sara Sorribes superó a Viktoriya Tomova en un exigente debut en el certamen rumano, asegurando su primer éxito del año tras meses de baja, y avanzó a la siguiente fase donde enfrentará a la china Yuan Yue

La española Sorribes estrena el