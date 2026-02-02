Abbas firma un decreto fijando el 1 de noviembre como fecha para las parlamentarias en Palestina

El calendario electoral en Palestina presenta una novedad que podría transformar la representación política para sectores tradicionalmente excluidos. De acuerdo con la información publicada por la agencia oficial palestina WAFA, la más reciente convocatoria a elecciones parlamentarias incluye medidas que garantizan la participación de mujeres, jóvenes y de las comunidades palestinas en la diáspora, estableciendo para ello un sistema de representación proporcional. El anuncio oficial también determina que las urnas estarán abiertas dentro y fuera de Palestina, en todos los lugares donde las condiciones legales lo permitan para los residentes en el extranjero. El decreto, firmado este lunes por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, convoca al pueblo palestino a elegir a los miembros del Consejo Nacional Palestino, órgano parlamentario principal, en una jornada que tendrá lugar el 1 de noviembre de 2026.

Tal como ha reportado WAFA, la normativa promueve la mayor participación posible al adaptar los mecanismos de voto de forma que no entren en conflicto con las regulaciones de los países de acogida de las comunidades palestinas en el extranjero. Además, la comisión encargada del proceso electoral ofrecerá próximamente el calendario detallado sobre todas las etapas para la realización de los comicios. El texto oficial del decreto precisa que estas serán las primeras elecciones generales directas e igualitarias en años, en las que, por disposición legal, todos los segmentos sociales tendrán representación.

El presidente Abbas ha promulgado, en paralelo al decreto electoral, una reforma significativa en la ley que regula las elecciones locales, con impacto directo en el futuro político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Según ha recogido WAFA, la modificación legal, firmada el pasado 24 de enero, estipula que los aspirantes a cargos elegidos deben proporcionar un compromiso por escrito aceptando el programa político de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), organización de la que Hamás no forma parte. Los requisitos contenidos en esta declaración incluyen el rechazo explícito al terrorismo, la aceptación de la solución de dos Estados y el reconocimiento del Estado de Israel.

Este nuevo marco legal podría excluir de las elecciones locales previstas para el 25 de abril a los candidatos vinculados con Hamás, al requerirles aceptar puntos programáticos contrarios a la posición histórica de ese movimiento. WAFA resaltó que estas condiciones no figuraban en los procedimientos anteriores. Las últimas elecciones parlamentarias, celebradas en 2006 bajo supervisión internacional, llevaron al triunfo de Hamás tanto en la Franja de Gaza como en partes de Cisjordania. Las potencias occidentales e Israel no reconocieron aquella victoria, lo que precipitó disputas internas palestinas en el año 2007. Tras los enfrentamientos, Hamás quedó con el control de Gaza, mientras Al Fatá, liderada por Abbas, retuvo la administración en Cisjordania, más allá de la finalización de su mandato en 2009.

En el contexto actual, WAFA informó sobre los preparativos en Gaza, donde Hamás lleva a cabo el proceso de entrega de competencias a una administración formada por tecnócratas, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), confeccionado como respuesta a una propuesta estadounidense para la gestión civil de la Franja después de la ofensiva militar israelí desatada por los ataques del 7 de octubre de 2023. Este proceso prevé una transición de poderes que podría alterar de manera considerable el escenario político y administrativo en Gaza y el resto de los territorios palestinos.

Por último, Abbas ha fijado también el 14 de mayo como la fecha para la octava conferencia general de Al Fatá, otro evento relevante que incidirá en la vida política palestina en los meses previos a la cita electoral parlamentaria, según consignó WAFA. Los próximos pasos y la implementación de estos cambios determinarán la integración y el alcance de la representación en el futuro Parlamento palestino, bajo normas que buscan modificar el equilibrio político y ampliar la participación ciudadana en el proceso democrático palestino.