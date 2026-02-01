Zelenski denuncia el "crimen" del ataque ruso a un autobús, prueba de su "escalada"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió sobre los recientes cortes de electricidad que afectan a ciudades como Nikopol y Marhanets, atribuyéndolos a ataques con drones dirigidos contra la red eléctrica del país. Zelenski señaló que estos hechos forman parte de una oleada más amplia de hostilidades rusas dirigidas no solo a infraestructuras energéticas, sino también a otros elementos estratégicos. Según informó Europa Press, estos cortes han dejado sin servicios básicos a diversas comunidades y reflejan la continuación de la ofensiva contra medios logísticos y ferroviarios en localidades como Dnipró, Konotop y Sumi.

En el mismo contexto, el mandatario se refirió al ataque ocurrido este domingo en la región de Dnipró, donde un autobús que transportaba mineros resultó alcanzado por un proyectil ruso, provocando la muerte de 16 personas y dejando al menos 15 heridos. De acuerdo con Europa Press, Zelenski calificó este hecho como un “crimen revelador” y subrayó que el mismo constituye una muestra adicional de que Rusia es responsable de la escalada del conflicto. “Hay que detener al mal”, declaró el jefe de Estado ucraniano durante su discurso vespertino habitual, enfatizando la urgencia de frenar la violencia y responder a cada agresión tanto en el plano militar como en el diplomático.

El mismo discurso incluyó información sobre el impacto de los ataques rusos en la infraestructura de la capital ucraniana. El medio Europa Press reportó que más de 500 edificios residenciales en Kiev permanecen sin calefacción debido a daños causados por los bombardeos. Aunque las autoridades trabajan en la reparación de los sistemas afectados, Zelenski manifestó que las intervenciones oficiales “no son suficientes”, emitiendo un reproche directo hacia el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko. Esta declaración coloca en el centro del debate la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y nacionales frente a las consecuencias de la ofensiva militar.

Otras regiones afectadas por interrupciones en el suministro eléctrico incluyen Kirovohrad, Vinnitsia, Yitomir, Poltava y Nikolaev, según consignó Europa Press. Además, recientes bombardeos han golpeado las ciudades de Chernigov, Zaporiyia y Jersón, comprometiendo aún más la vida cotidiana y la operatividad de infraestructuras esenciales para la población civil. El presidente remarcó la importancia de mantener una respuesta integral frente a estos acontecimientos, declarando que “cada ataque debe ser respondido militar y diplomáticamente”.

El medio Europa Press detalló que el ataque contra el autobús fue dirigido a un vehículo corriente destinado al transporte de trabajadores mineros, lo que recalca el nivel de amenaza que se cierne sobre la población civil y los trabajadores de servicios esenciales. El balance de víctimas ha generado preocupación internacional respecto a la escalada del conflicto y a las posibles repercusiones humanitarias, especialmente considerando la simultaneidad de ataques contra objetos civiles y estratégicos.

Las operaciones de mejora y restablecimiento de servicios en las áreas dañadas avanzan en paralelo al incremento de la presión militar y diplomática. Zelenski ha insistido en la necesidad de una postura firme y coordinada de las autoridades, tanto ucranianas como de la comunidad internacional, a fin de frenar la escalada y evitar que nuevos ataques afecten infraestructuras críticas. Según Europa Press, el discurso del presidente reitera la urgencia de imponer medidas efectivas para proteger tanto a los civiles como a los servicios fundamentales ante la persistencia de la ofensiva rusa.