Agencias

Zelenski denuncia el "crimen" del ataque ruso a un autobús, prueba de su "escalada"

El mandatario ucraniano calificó de “crimen revelador” el ataque de Moscú contra un vehículo civil donde murieron 16 personas, subrayando la necesidad urgente de frenar la violencia y advirtiendo sobre nuevas agresiones y daños en infraestructura esencial

Guardar

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió sobre los recientes cortes de electricidad que afectan a ciudades como Nikopol y Marhanets, atribuyéndolos a ataques con drones dirigidos contra la red eléctrica del país. Zelenski señaló que estos hechos forman parte de una oleada más amplia de hostilidades rusas dirigidas no solo a infraestructuras energéticas, sino también a otros elementos estratégicos. Según informó Europa Press, estos cortes han dejado sin servicios básicos a diversas comunidades y reflejan la continuación de la ofensiva contra medios logísticos y ferroviarios en localidades como Dnipró, Konotop y Sumi.

En el mismo contexto, el mandatario se refirió al ataque ocurrido este domingo en la región de Dnipró, donde un autobús que transportaba mineros resultó alcanzado por un proyectil ruso, provocando la muerte de 16 personas y dejando al menos 15 heridos. De acuerdo con Europa Press, Zelenski calificó este hecho como un “crimen revelador” y subrayó que el mismo constituye una muestra adicional de que Rusia es responsable de la escalada del conflicto. “Hay que detener al mal”, declaró el jefe de Estado ucraniano durante su discurso vespertino habitual, enfatizando la urgencia de frenar la violencia y responder a cada agresión tanto en el plano militar como en el diplomático.

El mismo discurso incluyó información sobre el impacto de los ataques rusos en la infraestructura de la capital ucraniana. El medio Europa Press reportó que más de 500 edificios residenciales en Kiev permanecen sin calefacción debido a daños causados por los bombardeos. Aunque las autoridades trabajan en la reparación de los sistemas afectados, Zelenski manifestó que las intervenciones oficiales “no son suficientes”, emitiendo un reproche directo hacia el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko. Esta declaración coloca en el centro del debate la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y nacionales frente a las consecuencias de la ofensiva militar.

Otras regiones afectadas por interrupciones en el suministro eléctrico incluyen Kirovohrad, Vinnitsia, Yitomir, Poltava y Nikolaev, según consignó Europa Press. Además, recientes bombardeos han golpeado las ciudades de Chernigov, Zaporiyia y Jersón, comprometiendo aún más la vida cotidiana y la operatividad de infraestructuras esenciales para la población civil. El presidente remarcó la importancia de mantener una respuesta integral frente a estos acontecimientos, declarando que “cada ataque debe ser respondido militar y diplomáticamente”.

El medio Europa Press detalló que el ataque contra el autobús fue dirigido a un vehículo corriente destinado al transporte de trabajadores mineros, lo que recalca el nivel de amenaza que se cierne sobre la población civil y los trabajadores de servicios esenciales. El balance de víctimas ha generado preocupación internacional respecto a la escalada del conflicto y a las posibles repercusiones humanitarias, especialmente considerando la simultaneidad de ataques contra objetos civiles y estratégicos.

Las operaciones de mejora y restablecimiento de servicios en las áreas dañadas avanzan en paralelo al incremento de la presión militar y diplomática. Zelenski ha insistido en la necesidad de una postura firme y coordinada de las autoridades, tanto ucranianas como de la comunidad internacional, a fin de frenar la escalada y evitar que nuevos ataques afecten infraestructuras críticas. Según Europa Press, el discurso del presidente reitera la urgencia de imponer medidas efectivas para proteger tanto a los civiles como a los servicios fundamentales ante la persistencia de la ofensiva rusa.

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskiRusiaUcraniaVitali KlitschkoDnipróKievAtaque rusoEscalada bélicaRed eléctricaAutobúsEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El delantero Ademola Lookman ficha por el Atlético de Madrid

La entidad rojiblanca cerró la llegada del internacional nigeriano procedente del Atalanta, quien ya se encuentra en la capital para realizar las pruebas médicas y ultimar los detalles de su incorporación tras intensas negociaciones

El delantero Ademola Lookman ficha

Un muerto y seis heridos en un ataque de un dron israelí en el sur de Líbano

El ataque contra una furgoneta en Dueir dejó víctimas entre ellas menores, mientras otros bombardeos en la región han causado daños y tensión creciente tras nuevas acciones atribuidas a la aviación israelí y la respuesta de autoridades libanesas

Un muerto y seis heridos

Arbeloa pierde a Bellingham por una lesión muscular

El mediocampista inglés del conjunto blanco sufre una lesión en el muslo izquierdo, según informó el club en un comunicado, y se perdería varias semanas, entre ellas duelos clave de liga y Champions frente al Benfica

Arbeloa pierde a Bellingham por

Un candidato demócrata gana un escaño en el senado de Texas en una circuscripción en la que arrasó Trump

Taylor Rehmet, respaldado por sindicatos y el Partido Demócrata, logró una amplia victoria en el noveno distrito texano al vencer a Leigh Wambsganss, aliada de Trump, lo que representa un vuelco histórico de treinta y un puntos según la CNN

Un candidato demócrata gana un

España da cuenta de Italia y se mete en semifinales de la Eurocopa de fútbol sala

Con un brillante despliegue ofensivo y solidez en defensa, el conjunto dirigido por Jesús Velasco venció a los italianos por cuatro tantos en Liubliana y enfrentará a Croacia en la siguiente instancia del certamen europeo

España da cuenta de Italia