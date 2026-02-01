Santiago Motorizado llega a la Sala Acapulco el próximo 7 de febrero

El argentino, compositor y cantante de El Mató a un Policía Motorizado, Santiago Motorizado, hará parada en la sala Acapulco de Gijón el sábado 7 de febrero a las 22:00 horas (apertura de puertas 21:00 horas). Las entradas anticipadas están a la venta en www.somoslacre.com al precio de 19 euros (22 euros en taquilla).

El Retorno es su primer trabajo en solitario y se presentará en una gira europea de 20 fechas en las que el artista platense se subirá al escenario acompañado por su banda en formato quinteto.

Santiago Motorizado es el líder, compositor y cantante de El Mató a un Policía Motorizado, la banda platense que irrumpió en la escena latinoamericana para encabezar el nuevo movimiento de rock alternativo del siglo XXI.

Tras casi dos décadas recorriendo América y Europa, realizando múltiples giras con salas llenas y participando de los festivales más importantes del mundo, ahora Santiago amplía su universo presentando su faceta en solitario, recorriendo nuevos climas musicales y estéticos, sin dejar de lado la canción de espíritu épico, cementada de amistad y melodías entrañables.

Su última entrega fue 'Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro', la realización de la banda sonora de la mítica serie argentina Okupas del director Bruno Stagnaro, álbum ganador de un Premio Gardel en 2022.

En 2025 Santiago Motorizado publica El Retorno su muy esperado debut como solista.