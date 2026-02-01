ONG denuncian que el M23 ha reclutado por la fuerza a un millar de civiles en un solo día en Kivu Norte

Una asociación juvenil de República Democrática del Congo ha denunciado que las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) han reclutado por la fuerza a más de un millar de civiles en un solo día en la provincia de Kivu Norte, en el este del país, escenario del peor conflicto armado en la historia reciente del país africano.

En un comunicado recogido por los medios congoleños, el Consejo Territorial de la Juventud de Rutshuru denuncia que este pasado sábado de madrugada las milicias del M23 se presentaron en varias aldeas de Bambo, en el territorio de Rutshuru para ordenar a más de 15.000 personas que se concentraran en la zona metropolitana.

Ya por la tarde, entre las 16.00 y las 17.00, las milicias metieron más de un millar de personas, "la mayoría jóvenes" en un convoy de camiones, con destino desconocido, en lo que la ONG describe como un "reclutamiento forzado con fines de entrenamiento militar".

"El Consejo Territorial de la Juventud de Rutshuru hace un llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos para que exijan la liberación inmediata de las personas secuestradas por la fuerza", añade el comunicado, sin que las milicias se hayan pronunciado al respecto.

Lo ocurrido en Rutshuru es el último episodio dentro del largo conflicto que enfrenta a las milicias, que desde el año pasado controla la capital de Kivu Norte, Goma, con un gobierno congoleño que acusa a Ruanda de respaldar a los guerrilleros. Los esfuerzos internacionales para contener el conflicto han sido hasta ahora infructuosos.