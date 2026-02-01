Las autoridades iraníes dejan en libertad a Erfan Soltani, el primer manifestante detenido en las protestas

Al conocerse la denuncia de su familia sobre amenazas de pena capital, la situación del joven activista Erfan Soltani, de 26 años, atrajo la atención sobre el trato a los manifestantes en Irán. Soltani, arrestado durante la noche del 8 de enero en el contexto de las recientes protestas, ha obtenido la libertad provisional bajo fianza, de acuerdo con la información confirmada este sábado por la Organización de Derechos Humanos Hengaw, según consignó este organismo.

La excarcelación de Soltani ocurre tras varias semanas de movilizaciones en Irán y en medio de la preocupación de organizaciones internacionales por las detenciones realizadas durante estos acontecimientos. Según informó Hengaw, Soltani fue el primer manifestante aprehendido por las fuerzas de seguridad iraníes al inicio de la actual ola de protestas, colocando su caso en el centro del debate sobre los derechos civiles en el país.

De acuerdo con el reporte emitido por Hengaw y reproducido en diversos medios, Soltani permaneció bajo custodia después de su detención nocturna, mientras su familia divulgaba que las autoridades llegaron a advertirles sobre la posibilidad de una condena a muerte para el joven. Pese a estas alegaciones, el gobierno iraní rechazó poco después que existiese la intención de imponer tal sentencia sobre Soltani, según detalló la propia organización de derechos humanos.

La liberación de Soltani, bajo la condición de una fianza cuyo monto no se ha hecho público hasta el momento, constituye uno de los primeros casos conocidos de excarcelación de manifestantes arrestados durante las recientes protestas. La información difundida por Hengaw resalta que su detención, en calidad de primer arrestado, simbolizó la alerta que viven muchas familias afectadas por la respuesta a las protestas, al temer represalias judiciales severas.

El caso tomó notoriedad nacional e internacional debido tanto a la juventud del activista como a la difusión de las preocupaciones expresadas por sus allegados. Las protestas en las que fue detenido Soltani han generado un aumento en la tensión y la vigilancia por parte de grupos defensores de los derechos humanos, particularmente en lo concerniente a las condiciones de los arrestos y el proceso judicial aplicable a manifestantes.

Ante la liberación provisional de Soltani, la Organización de Derechos Humanos Hengaw reiteró su seguimiento a la evolución de la situación de los detenidos y a las acciones de las autoridades iraníes en relación con los procedimientos legales. Según publicó el organismo, siguen monitorizando otros casos de personas arrestadas en las protestas recientes, junto con la situación general de los derechos civiles en el país.

El arresto y posterior liberación de Soltani ocurre en un contexto de alta sensibilidad para el movimiento de derechos humanos en Irán, en el que las denuncias de medidas extremas contra la disidencia han suscitado reacciones por parte de la sociedad civil y organismos internacionales. La familia de Soltani continúa pidiendo garantías para su integridad y que se respeten los procedimientos legales, mientras varias organizaciones han solicitado transparencia en los procesos abiertos a raíz de las protestas.

La noticia de la excarcelación, según difundió Hengaw, se añadió a la cobertura continuada de los acontecimientos provocados por las protestas, en los que las detenciones de líderes y ciudadanos han sido objeto de seguimiento por múltiples colectivos dentro y fuera de Irán. El caso de Soltani representa, de acuerdo a diversas fuentes consultadas por la organización, un ejemplo de la presión ejercida tras las recientes manifestaciones y de la atención internacional sobre las decisiones judiciales del gobierno iraní.