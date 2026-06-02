Agencias

La OMS ve "estable" la situación del brote de hantavirus y mantiene como "bajo" el riesgo para la población

Guardar
Google icon
Imagen YSWLDRJ3ARBA7PQ6BHBVSQTI2A

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha calificado este martes de "estable" la situación con relación al brote de hantavirus que se ha cobrado la vida de tres personas, al tiempo que ha reiterado que el riesgo para la población mundial es "bajo".

"El número de casos notificados a la OMS sigue siendo trece, incluidas tres muertes", ha precisado Tedros en su última actualización publicada en redes sobre esta enfermedad por cuenta de la cual, ha resaltado, "no se han registrado nuevas muertes desde hace casi un mes".

PUBLICIDAD

A renglón seguido, el jefe de la organización sanitaria ha aseverado que la misma sigue colaborando "estrechamente" con "todos los gobiernos pertinentes" en aras de "supervisar" el estado de los pacientes aislados y de los pasajeros y tripulantes en cuarentena.

Cabe recordar que ya a mediados del pasado mes de mayo, Tedros recalcó que el brote de hantavirus detectado en el crucero de lujo 'MV Hondius' suponía un "riesgo bajo" para la población mundial, pese a que matizó entonces que podrían registrarse nuevos casos en los días siguientes.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia ataca Kiev, Dnipró y Járkov con 73 misiles y más de 600 drones

Infobae

Mueren dos pilotos del Ejército de Taiwán en un accidente durante un entrenamiento

Mueren dos pilotos del Ejército de Taiwán en un accidente durante un entrenamiento

Dos heridos en el sur del Líbano tras bombardeos israelíes en las últimas horas

Infobae

Rescatan en Australia a un perro arrastrado por el mar que nadó casi 1 km hasta una isla

Infobae

Amazon lanza un nuevo 'Prime Day' del 23 al 26 de junio, con ofertas en todas las categorías

Amazon lanza un nuevo 'Prime Day' del 23 al 26 de junio, con ofertas en todas las categorías