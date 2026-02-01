El consumo de televisión en enero fue de 4 horas y 57 minutos por espectador al día, 2 minutos menos que hace un año

El tiempo dedicado a las formas híbridas de consumo televisivo, incluidas plataformas digitales y streaming en televisores, alcanzó los 62 minutos diarios por persona en enero de 2026, aumentando en siete minutos respecto al mismo período del año anterior. El informe mensual presentado por Barlovento Comunicación, tomando como fuente los datos de Kantar, establece que estos modos híbridos representan ya el 26% del total del uso del televisor en España, incluyendo navegación por Internet, streaming, visualización de vídeos grabados y otras actividades digitales o interactivas con el dispositivo.

La investigación, según consignó Barlovento Comunicación, manifestó además que el consumo de televisión tradicional registró una leve bajada en comparación con el año previo. Durante enero de 2026, cada espectador dedicó una media de 297 minutos diarios —equivalentes a 4 horas y 57 minutos— lo que supone una reducción de dos minutos o el 0,9% respecto a enero de 2025. Esta tendencia confirma la progresiva diversificación de los usos del televisor, donde las alternativas digitales empiezan a equilibrar parte de la caída del consumo tradicional.

De acuerdo con los datos recogidos, 44,16 millones de ciudadanos, lo que equivale al 92,9% de la población española, accedieron al menos una vez a la televisión tradicional durante el mes analizado. Entre estos, 27.876.000 personas —el 58,8%— consumen televisión tradicional diariamente durante al menos un minuto. El informe detalla que, en contraste, el número de ciudadanos que no encendieron en ningún momento la televisión para contenidos tradicionales ascendió a 3.221.000, representando al 7,1% de los habitantes del país. Este grupo ha sido identificado en el informe como “telefóbicos”.

Barlovento Comunicación reportó diferencias notables en los patrones de consumo según género y grupos de edad. Durante enero de 2026, las mujeres lideraron en tiempo diario dedicado a la televisión con 185 minutos, una diferencia de 21 minutos con respecto a los hombres, quienes promediaron 164 minutos diarios. La franja de mayores de 74 años permaneció como la de mayor consumo, con una media de 368 minutos diarios —más de seis horas—. Por detrás, se situaron los grupos de 65 a 74 años, con 342 minutos diarios, y el de 45 a 64 años, con 209 minutos diarios.

La segmentación regional también evidenció variaciones apreciables. Castilla y León encabezó la lista de comunidades autónomas con mayor promedio de consumo televisivo, con 211 minutos, seguida por Asturias (209 minutos), Galicia (203 minutos) y Andalucía (195 minutos). Al extremo opuesto, las comunidades autónomas con menos consumo diario por persona resultaron ser Cataluña (149 minutos), Navarra (152), Madrid (153) y Baleares (154).

Sobre el tiempo de uso total que aglutina tanto la visualización tradicional como la híbrida —según registró la fuente mencionada— la media se situó en 237 minutos por persona y día. Esto supuso un crecimiento de dos minutos frente a enero de 2025, es decir, un incremento del 0,9%. Si se considera el indicador de minutos por espectador en todos los usos del televisor, la cifra alcanza 358 minutos diarios, lo que representa tres minutos más que en el mismo mes del año anterior. Esta evolución demuestra que, si bien el consumo lineal tradicional disminuye levemente, el aumento del uso híbrido logra compensar el balance global.

El análisis incluyó detalles sobre la naturaleza del consumo híbrido. Según el informe citado, 56 de los 62 minutos promedio diarios de “Otros Consumos Audiovisuales” corresponden a Internet y streaming, mientras que 4 minutos se dedican a reproducción de contenidos ya grabados, y los 3 minutos restantes engloban actividades tales como videojuegos o escucha de radio mediante el televisor. La audiencia que únicamente utiliza el televisor para modalidades no tradicionales sumó en enero de 2026 a 3.497.000 usuarios diarios, dato que subraya el cambio de hábitos hacia opciones digitales o interactivas.

El informe se nutre de los datos proporcionados por Kantar para Barlovento Comunicación y refleja el avance de las tendencias de uso del televisor en España. Se observa una consolidación del consumo híbrido, así como la persistencia del consumo lineal, especialmente entre los mayores de 74 años y en determinadas comunidades autónomas del país. Las cifras expuestas revelan tanto los ritmos de disminución de los minutos destinados a la televisión tradicional como el auge del uso de plataformas y servicios digitales a través del mismo aparato, que ya suma una cuarta parte del tiempo total diario dedicado a la pantalla.